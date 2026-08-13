影／有生命危險！日本千葉縣前所未有大雨 水淹半台車、民眾困車站畫面曝光

日本千葉縣今（13）日遭遇極端降雨，日本氣象廳晚間10時40分（日本時間），對千葉縣19個行政區發布5級大雨特別警報。此外，也有網友在社群平台X分享災情，除了千葉站外水深及腰、民眾被迫受困站內之外，也有人上傳水淹沒半台車的慘況，更有台灣人在Threads哀嘆因為大雨交通大亂受困成田機場。

根據「NHK」報導，日本時間晚間10時40分，日本氣象廳針對千葉縣19個行政區發布5級大雨特別警報，千葉縣正經歷前所未有的強降雨，極可能已經發生洪水、山崩等災害。此外，日本氣象廳也呼籲民眾檢查周遭環境，若有危險發生的可能，必須立即前往避難中心，或者前往建築物的二樓或更高樓層避難。

突如其來的大雨襲擊千葉縣，不少日本網友在社群平台X上傳災情，有人貼出千葉站外一片汪洋的畫面，只見水淹半台車，民眾只能無助地站在台階上拿著手機觀望；另外也有人貼出從高樓往下看的畫面，只見大雨造成的淹水幾乎吞沒車輛，畫面只見車輛因事故發生時啟動的雙黃燈在水中不停閃爍。

千葉縣大雨除了影響日本民眾，也讓成田機場旅客被迫受困。有台灣人在Threads發文，提到原本預計前往日本參加音樂祭，卻因為大雨困在成田機場；另外也有人發文提醒，目前因為大雨造成JR停駛、計程車一車難求、排隊等巴士人龍極長，建議受困旅客別再癡癡地等著計程車，可以盡快搶訂機場周邊的住宿，先確保自己能有休息的地方。

雨神突然襲擊千葉縣，日本氣象廳發布大雨警報。圖／取自日本氣象廳官網