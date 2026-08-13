數發部稱遭AI輔助網攻前夕 巧撞以色列資安公司示警

（德國之聲中文網）台灣數位發展部週四（8月13日）發布新聞稿稱，台灣政府機關遭境外駭客發動人工智慧（AI）輔助的網路攻擊，並指資安監控單位於今年7月便發現「針對政府機關的異常攻擊」，隨後立即啟動調查及應變。目前相關攻擊來源、手法及影響範圍均已完成調查，受影響單位亦已陸續處理完成。

台灣官方稱，調查顯示，該波駭客攻擊具有「明顯境外來源特徵」，且駭客採用結合Open Claw等AI Agent輔助攻擊的混合模式，使攻擊具備速度快、成本低且規模大的特性。數發部表示，除完成本次事件調查與處置外，也將持續依據此次攻擊所掌握的特徵，強化政府整體防禦能力，並持續監控是否存在其他潛在攻擊路徑。

儘管聲明中未提及中國，但台灣近年多次指控中國對其進行「混合戰」（hybrid warfare），包括在台灣周邊實施常態性軍演、發動認知作戰以及網路攻擊。

台灣國家安全局今年1月表示，2025年中國對台灣關鍵基礎設施發動的網路攻擊較前一年增加6%，平均每天達263萬次。國安局指出，部分駭客攻擊與軍事演習同步進行，構成「混合威脅」，企圖癱瘓台灣。

以色列資安公司示警

台灣發表上述聲明的前一天，以色列網路安全公司Dream研究稱，該公司發現了一場由AI驅動的駭客行動，從亞洲一個未具名的政府竊取了帳號憑證及其他資料。

英國《金融時報》首先引述了該公司研究稱，攻擊者利用開源AI代理程式建立了自主駭客工具，如同能協同作戰的網路攻擊團隊。

Dream研究人員指出，該工具7月在4天內同時部署了多達8個AI代理，對21個政府系統進行了測繪並掃描系統漏洞。攻擊者利用此工具至少入侵了85個政府用戶帳戶，竊取2500多份人事記錄，之後將攻擊範圍擴大到台灣核安機構和至少7家能源公司。

不過，Dream在接受路透社詢問時拒絕提供相關資料，也未透露受害政府名稱。

日益增長的威脅

多年來，AI輔助網路攻擊的威脅持續增加，近幾個月更出現顯著升溫。原因之一是頂尖AI實驗室陸續推出功能強大的模型，例如美國人工智慧公司Anthropic開發的Mythos，該模型能夠快速進行目標偵察、發現電腦系統內的弱點並加以利用。

美國應用程式安全公司Semgrep的資安倡議研究員湯馬斯（Cris Thomas）表示，這起行動清楚展示了AI輔助駭客能夠多麼迅速地達成目標。

但他也提醒各界不要「誇大AI輔助」的能力，「背後仍然有人類參與。總得有人決定攻擊對象、設定目標並下達指令。這並不是百分之百自主運作的系統。背後仍有能力很強的操作者在負責整個行動。」

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報導。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】