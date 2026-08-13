沒錢去醫院…連2胎都出事 日本風俗娘「親骨肉遺體塞衣櫃」

挪威足球巨星埃爾林·哈蘭德（Erling Haaland）近年紅遍全球，如今他的肖像竟出現在出乎意料的地點。厄瓜多警方近日在鄰近哥倫比亞邊境的地方查獲一起龐大的毒品走私案，大量被繳獲的古柯鹼包裹上，赫然貼著這位當紅球星的肖像貼紙。

2026-08-13 18:21