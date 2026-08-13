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沒錢去醫院…連2胎都出事 日本風俗娘「親骨肉遺體塞衣櫃」
俗話說虎毒不食子，再怎麼心狠手辣的人，可能都難以對親生骨肉下毒手。日本一名在風俗店上班的女子山地里美，被控遺棄自己2名年幼孩子遺體，並將其中1具遺體藏於衣櫃。對於為何丟棄孩子遺體，山地表示當時無法向周遭任何人揭露懷孕的事情，「想到要獨自面對這一切，我感到非常痛苦」。
綜合日媒報導，在風俗店上班的山地里美，被控於2023年以及今年1月分別遺棄2具新生兒遺體，其中1具還藏於自家衣櫃當中。
山地昨（12）日出庭時表示，因為沒有保險的關係，加上沒有錢負擔懷孕產子的費用，因此選擇不去醫院就醫。此外，山地提到，當時自己十分害怕、焦慮，不敢將自己懷孕的事情告訴周遭任何人，「想到要獨自面對這一切，我感到非常痛苦」。
對於遺棄2名夭折親生骨肉遺體，山地坦言感到十分愧疚，「我沒能讓他們幸福。」
檢方指出，山地屢次犯下遺棄孩子遺體的罪行，「應該受到嚴厲懲罰」，因此求處2年6個月徒刑；辯方則以山地承認過錯、深感後悔為由，請求判處緩刑，判決將於9月17日宣判。
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