豪擲兩千萬美元！美執法機關擬採購「電擊手套」 惹人權團體強烈反彈

美國國土安全部（DHS）近日公布預期採購計畫，移民及海關執法局（ICE）預計將撥款最高2,000萬美元（約新台幣6.4億元），為旗下執法人員裝備可發放電擊的「CTG 5 GLOVE」特製手套。

根據CNN和BBC報導，此舉旨在協助執法人員在執行逮捕或遣返任務時迅速制伏目標，但也立刻引發民權團體對於過度使用武力與人權侵害的嚴厲抨擊。

這款由Compliant Technologies公司生產的電擊手套，被稱為「可穿戴式緩和衝突設備」。其運作方式不同於泰瑟槍（Taser），手套需直接接觸皮膚才能發揮作用，開啟後能發射最高380伏特的電脈衝，透過強烈的「疼痛威嚇」刺激外周神經系統，在不造成實質永久性傷害的前提下，使對方肌肉失去協調能力並在數秒內服從命令。製造商強調，該手套嚴禁用於孕婦、高齡者、幼童及重度殘障人士，且不得作為懲罰工具。

然而，這項採購計畫正值ICE執法手段面臨強烈輿論檢視之際。包含美國公民自由聯盟（ACLU）在內的人權組織質疑，ICE近期因執法過當及幾起致死槍擊案而備受爭議，如今再提供這種按個鈕就能發動、外觀幾乎難以被察覺的低調電擊工具，不僅無法有效降低衝突，更可能成為執法人員隱密施暴的工具，進一步加劇大眾對執法透明度與人權受侵害的疑慮。