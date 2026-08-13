加拿大卑詩省野火迅速蔓延釀1死 省長：恐成新常態

加拿大西部野火災情迫使逾2萬人撤離家園，火勢蔓延之快，消防人員不得不暫停滅火工作，協助居民逃離。卑詩省省長今天指出，這樣的火勢蔓延速度可能成為應對野火的「新常態」。

美聯社報導，鮑德山脈（Bald Range）野火本月7日在卑詩省奧卡納干（Okanagan）地區塞默蘭（Summerland）附近爆發，當地約有1萬2000名居民。截至今天，火勢已擴大至約184平方公里，房屋遭到焚毀，還有一名80歲婦人罹難。

卑詩省省長尹大衛（David Eby）表示，這場野火迅速蔓延為當局帶來重要教訓，其速度已超出野火模型的預測，導致部分居民幾乎沒有時間撤離。

加拿大官員已開始評估損失，但當地今天仍不安全，尚無居民可返家的時間表。

消防人員正在清除植被，試圖減緩火勢蔓延。當局警告，雷雨可能帶來變化難測的強風，使火勢更加猛烈。當地主要幹道97號公路目前仍封閉。

尹大衛提醒，受到乾旱及夏季高溫影響，這場野火很可能不是今年夏季最後一場重大野火。