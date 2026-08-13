美軍阿帕契直升機德州墜毀！2飛行員殉職 意外引發野火逼撤離

美國德州中部於當地時間周三下午發生一起嚴重軍機墜毀事故。一架來自胡德堡（Fort Hood）美軍基地的AH-64阿帕契（Apache）攻擊直升機，於下午1點35分左右墜毀於薩拉多（Salado）的一處農田並迅速起火。

根據CNN和福斯新聞報導，當地警方證實，機上兩名飛行員不幸當場殉職，所幸地面無其他人員傷亡或建築物受損。貝爾郡警長辦公室發言人克里夫·科爾曼（Cliff Coleman）形容現場「撞擊力道極為猛烈」。

墜機隨後引發嚴重野火，大火在強風助長下延燒約100英畝，迫使當地消防部門與警政單位封鎖鄰近道路，並緊急撤離周邊部分居民。截至當日下午，多個救援單位仍在全力控制火勢。

胡德堡軍方事後證實，失事機型為陸軍主力裝甲打擊力量的AH-64阿帕契攻擊直升機，殉職士兵身分將在通知家屬24小時後公布。代行指揮官伊森·戴文准將（Brig. Gen. Ethan Diven）發表聲明表達哀悼，並強調當前首要任務是確保現場安全以進行搜救與事後處置。德州州長葛瑞格·艾波特（Greg Abbott）亦於社交平台發文悼念，祈求殉職人員家屬獲得撫慰。目前胡德堡已接手主導事故原因調查。