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東南亞環境權利研討會曼谷登場 倡議納入LGBTQIA+

中央社／ 曼谷13日專電

東南亞倡議組織在曼谷舉行為期3天的研討會，聚焦氣候變遷、環境正義與東協（ASEAN）環境權利行動計畫，討論如何將LGBTQIA+（同性戀、雙性戀、跨性別、疑性戀、雙性人及無性戀等）族群處境納入區域環境政策。

東南亞同志人權組織（ASEAN SOGIE Caucus）等團體主辦的東協環境權利研討會12日在曼谷登場，為期3天的活動檢視氣候危機、環境惡化與產業轉型對東南亞LGBTQIA+族群的影響，建立具東南亞特色的同志與女性主義環境正義框架，並提出對「東協安全、潔淨、健康及永續環境權利宣言」區域行動計畫的建議。

主辦方指出，隨著東協推動環境權利宣言後續行動計畫，各國正面臨氣候變遷、生物多樣性流失、礦產開採、供應鏈擴張等多重挑戰，其中邊緣群體往往承受更大的衝擊，因此盼透過跨國對話提出更具包容性的政策建議。

受邀主講者、亞洲環境法研究機構（Asian ResearchInstitute for Environmental Law）法律與政策主任古茲曼（Rocky Guzman）表示，環境權利與人權不可分割，所有人都應享有潔淨、健康且永續的環境，而環境治理若缺乏人權保障將難以有效運作。

古茲曼向中央社解釋，環境權利除了包括潔淨空氣、安全氣候、水資源、生態系與非毒性環境等實質權利，也包括資訊取得、公眾參與、司法救濟及保護環境人權捍衛者等程序性權利，兩者必須同時建立才能落實環境正義。

他在研討會中表示，東協推動環境權利制度化的過程仍存在挑戰，包括民間社會意見未充分納入、透明度不足及利害關係人參與有限等問題，因此建議，後續區域行動計畫應納入更強的法律保障與執行機制。

古茲曼表示，環境人權捍衛者是最容易遭受威脅與攻擊的人權倡議人士之一，他引用數據指出，2012年至2021年間，全球共有1733名土地與環境捍衛者遭殺害，其中318人發生在東南亞，占18%；菲律賓就有270人遇害。

古茲曼強調，環境危害對不同族群的衝擊不一，因此建議LGBTQIA+、原住民族、地方社群及其他邊緣群體應被納入政策制定與公共參與程序，建立保護環境人權捍衛者的法律與制度，以確保區域環境治理兼顧公平與人權。

曼谷 東南亞 東協

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