球星肖像竟成毒品標籤！ 厄瓜多查獲469公斤「哈蘭德」古柯鹼

挪威足球巨星埃爾林·哈蘭德（Erling Haaland）近年紅遍全球，如今他的肖像竟出現在出乎意料的地點。厄瓜多警方近日在鄰近哥倫比亞邊境的地方查獲一起龐大的毒品走私案，大量被繳獲的古柯鹼包裹上，赫然貼著這位當紅球星的肖像貼紙。

根據CNN報導，厄瓜多警方發布聲明，緝毒人員接獲匿名舉報後，在泛美公路攔查一輛可疑卡車，並在其夾層中搜出370個綠色矩形包裹，總重高達469公斤（約1,034磅）。現場逮捕了一名持有哥倫比亞身分證件的女性涉案人。警方公布的影片顯示，大量貼有哈蘭德頭像的毒品包裹從車底夾層傾倒而出，畫面十分震撼。

雖然警方未說明毒販為何使用哈蘭德的貼紙，但毒販將知名體育明星或名人肖像印在毒品上早已非罕見手法，通常是用來識別生產該批貨物的犯罪網路或特定買家。此前，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）的肖像也曾出現在被查獲的毒品包裹上。

這批毒品在厄瓜多本土市值約84.2萬美元（約2700萬新台幣），若成功流入美洲或歐洲，市值將高達1,100萬美元（約3億5千萬新台幣）至1,700萬歐元（約6億2千萬新台幣）。作為南美洲毒品轉運的核心樞紐，厄瓜多的犯罪集團常與哥倫比亞及墨西哥的販毒集團合作，將來自哥倫比亞與秘魯的毒品銷往美歐。今年上半年，厄瓜多警方已累計查獲近80噸毒品，打擊跨境毒品走私的執法行動持續升級中。

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