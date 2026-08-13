久坐族動起來！每天狂奔趕公車、快爬樓梯3分鐘 降13種癌症風險

久坐族別再拿「沒時間」當藉口，最新研究發現，久坐族即便只是站起來，無論時間長短都有助降低13種癌症風險，而每天劇烈活動3分鐘，如快速爬樓梯、狂奔趕公車，效果更好。

「華盛頓郵報」（Washington Post）報導，研究顯示，美國成年人平均每天坐著近10小時，目前已有大量證據顯示，長時間久坐恐增加心臟病、第2型糖尿病、肥胖等疾病風險，罹患多種癌症的風險也隨之增加。

不過，過去關於久坐與健康的研究，往往只聚焦在單一改變，例如增加站立頻率，卻沒有比較多種活動類型如何改變久坐帶來的健康風險。

根據今年7月登上國際醫學期刊BMC Medicine的研究，研究人員從「英國人體生物資料庫」（UKBiobank）中，分析約5.9萬名曾參與大型健康研究計畫的成年男女資料，這些受試者都曾佩戴精密活動追蹤器長達1週。

研究人員利用機器學習演算法分析每個人的活動數據，判斷他們在大多數日子裡，每天久坐、站立、輕度活動（如悠閒散步）、中度活動（如快走）或劇烈活動（如跑步追公車）的時間，並分析受試者此後約8年的醫療紀錄，以了解是否罹患13種與缺乏活動相關的癌症，如乳癌、大腸癌與肺癌等。

研究主要作者、英國倫敦大學學院（UniversityCollege London）運動、訓練與健康研究所高級研究員密契爾（John J. Mitchell）指出：「令人寬慰的發現是，每一種身體活動都有所貢獻…但有些活動已證實比其他活動更有效。」

研究人員首先觀察「站著」這件事，發現無論站的時間長短，對於降低久坐相關罹癌風險都有幫助，但也發現站著的效果只有「活動」的一半，任何形式的活動，即使只是短短15分鐘的輕鬆散步，降低罹癌風險的效果也相當於站著半小時。

研究人員接著研究不同強度的活動，發現高強度劇烈活動效果最好，每天只要3分鐘劇烈活動，像是快速上下樓梯、奔向地鐵站，降低癌症風險的效果相當於進行90分鐘輕度活動。

研究共同作者、澳洲摩納希大學（MonashUniversity）專精於體能活動與健康的教授史塔馬塔基斯（Emmanuel Stamatakis）指出，這些結果顯示，不同方式都能達到同樣的目標。

報導指出，若實在抽不出90分鐘，在街區附近或在辦公室之間散步，也可以改去最近的樓梯間，快速上下慢跑幾分鐘。

儘管這項研究並未解釋「以活動取代久坐」如何改變罹癌機率，但史塔馬塔基斯指出，肌肉收縮時會釋放大量生物化學物質，其中某些物質可能會啟動特定生理機制，進而抑制癌症發生或惡化。

史塔馬塔基斯說，就目前而言，最重要的是只要一有機會就從椅子上站起來，即使只是站著也比坐著好。