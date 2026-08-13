愛情長跑十載！ C羅低調攜手喬治娜於葡萄牙溫馨完婚

葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）與知名模特兒兼網紅喬治娜（Georgina Rodríguez）相戀十年後，正式成為合法夫妻。兩人於葡萄牙近郊沿海小鎮卡斯凱什（Cascais）低調舉行公證儀式，公關團隊證實，這場私人婚禮僅有家族至親與他們的五個孩子到場見證，氣氛極具隱密性且溫馨。

根據CNN和BBC報導，婚禮結束後，這對新人於社群平台Instagram同步曬出一張雙手交疊、秀出婚戒的合照，簡潔貼文發出後半小時內即湧入數百萬個讚。值得一提的是，喬治娜曾在前一年發布巨型鑽戒照片並寫下「我願意」公布求婚消息，兩人選擇在剛好滿一年的同一天完婚，為這段愛情故事添上一抹浪漫巧合。

回顧兩人的情緣，故事始於十年前的馬德里。當時效力於皇家馬德里的C羅，在精品的專賣店巧遇擔任店員的喬治娜，隨後展開熱烈追求。多年來喬治娜不僅生下兩個女兒，也無微不至地陪伴撫養C羅的另外三個孩子，一家人如今定居於沙烏地阿拉伯首都利雅德。

現年41歲的C羅生涯獲獎無數，曾五度奪得金球獎，職涯進球數直逼千球大關。隨著新賽季即將展開，已是球壇史上首位億萬富翁的他，在完成了職業生涯第六次世界盃征程後，終於在家庭生活迎來最重要的里程碑，與陪伴他走過高山低谷的伴侶許下終身承諾。