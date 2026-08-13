誰還願意去日本？高市政府收緊外國人政策 人才恐卻步

日本首相高市早苗領導的政府正加速收緊外國人政策，繼7月提出大幅調高居留資格相關手續費後，8月又公布加嚴永久居留（永住）許可取得條件的方案。此舉背後雖有部分國民對外國人急遽增加的不安與不滿，但也有相關人士擔憂：「日本恐將不再受到外國人青睞。」

時事通訊社報導，此次檢討永住的背景，是民眾對部分外國人領取生活保護，或拖欠稅款及社會保險費感到不滿。法務大臣平口洋4日在記者會上公布永住許可指南修訂草案時表示，此舉是為了「更確實地確保外國人不會成為公共負擔」。政府相關人士透露：「這次之所以選在此時檢討，是因外國人政策擔當大臣小野田紀美無論如何都想推動，才會加快腳步。」

修訂草案的年收入條件，將罕見地追溯適用於今年4月提出的申請，但嚴格化的例子不僅於此。高市政府4月收緊取得日本國籍的條件，將所需居留期間從「5年以上」延長至「原則上10年以上」。先前的特別國會已通過《入管難民法》修正案，政府計畫從10月起將永住許可手續費調高至20萬日圓，為現行費用的20倍。

另外，截至2025年底，在日居留外國人達412萬5395人，創下歷史新高。高市政府7日開始討論是否實施管理居留外國人比率的「量化管理」。曾任閣員的自民黨人士表示：「外國人迅速增加會引發社會不安，也可能加深國民的排外情緒。接納外國人需要較高標準。」

然而，外國人增加的背景是日本勞動年齡人口減少，與南韓等國爭奪外國人才的競爭也日趨激烈。一名立憲民主黨議員表達危機感說：「這樣下去，日本將愈來愈失去吸引力。如果無法吸引外國人前來，經濟活動將萎縮，地方活動也將難以維持。」