快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

誰還願意去日本？高市政府收緊外國人政策 人才恐卻步

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本一名維安人員12日在東京羽田國際機場入境大廳站崗。歐新社
日本一名維安人員12日在東京羽田國際機場入境大廳站崗。歐新社

日本首相高市早苗領導的政府正加速收緊外國人政策，繼7月提出大幅調高居留資格相關手續費後，8月又公布加嚴永久居留（永住）許可取得條件的方案。此舉背後雖有部分國民對外國人急遽增加的不安與不滿，但也有相關人士擔憂：「日本恐將不再受到外國人青睞。」

時事通訊社報導，此次檢討永住的背景，是民眾對部分外國人領取生活保護，或拖欠稅款及社會保險費感到不滿。法務大臣平口洋4日在記者會上公布永住許可指南修訂草案時表示，此舉是為了「更確實地確保外國人不會成為公共負擔」。政府相關人士透露：「這次之所以選在此時檢討，是因外國人政策擔當大臣小野田紀美無論如何都想推動，才會加快腳步。」

修訂草案的年收入條件，將罕見地追溯適用於今年4月提出的申請，但嚴格化的例子不僅於此。高市政府4月收緊取得日本國籍的條件，將所需居留期間從「5年以上」延長至「原則上10年以上」。先前的特別國會已通過《入管難民法》修正案，政府計畫從10月起將永住許可手續費調高至20萬日圓，為現行費用的20倍。

另外，截至2025年底，在日居留外國人達412萬5395人，創下歷史新高。高市政府7日開始討論是否實施管理居留外國人比率的「量化管理」。曾任閣員的自民黨人士表示：「外國人迅速增加會引發社會不安，也可能加深國民的排外情緒。接納外國人需要較高標準。」

然而，外國人增加的背景是日本勞動年齡人口減少，與南韓等國爭奪外國人才的競爭也日趨激烈。一名立憲民主黨議員表達危機感說：「這樣下去，日本將愈來愈失去吸引力。如果無法吸引外國人前來，經濟活動將萎縮，地方活動也將難以維持。」

外國人 日本 還願 高市早苗

延伸閱讀

川普總統第2任內已撤銷17.5萬份簽證 國務院：多為罪犯

美國務院工作小組打擊生育旅遊 逾600人簽證遭撤

考量衝擊與大陸和南韓關係 日媒：高市早苗擬不參拜靖國神社

高市內閣政府傳挺日銀近期升息 最快9月啟動

相關新聞

沉重代價！捷克傘兵刺殺納粹高官海德里希，慘遭屠村報復

1942年，位於英國倫敦的捷克斯洛伐克流亡政府和英國特別行動執行處合作，共同策劃任務代號為「類人猿」（Anthropoid）的暗殺行動，由七名捷克傘兵負責暗殺當時納粹黨衛隊軍官海德里希。

誰還願意去日本？高市政府收緊外國人政策 人才恐卻步

日本首相高市早苗領導的政府正加速收緊外國人政策，繼7月提出大幅調高居留資格相關手續費後，8月又公布加嚴永久居留（永住）許可取得條件的方案。此舉背後雖有部分國民對外國人急遽增加的不安與不滿，但也有相關人士擔憂：「日本恐將不再受到外國人青睞。」

外食零容忍？日本媽媽咖啡廳餵副食品遭制止 過來人聲援：店家該道歉

據日媒maidona news報導，日本一名媽媽在兒子10個月大時，一起前往購物中心內的咖啡廳，入店前特別向門口店員確認：「可在座位上餵寶寶吃市售的副食品嗎？」店員親口回答「沒問題」後才安心入座。當她正在看菜單，想要點餐時，孩子肚子餓了哭鬧，她拿出副食品想安撫哭鬧的孩子時，另一個店員卻上前制止：「本店禁止攜帶外食。」

歐洲日全食奇景！夕陽消失 數百萬人齊聚西班牙追日

歐洲多數地區12日出現日全食，此次日食始於俄羅斯偏遠的北極地區，隨後沿弧形路徑橫越大部分西歐；從英國到義大利北部，夕陽光芒幾乎全被月球遮蔽，西班牙北部與中部、葡萄牙、格陵蘭及冰島的白晝一度陷入黑暗。

日本獨居老人破900萬戶 1年5.2萬「孤獨死」無人認領

日本人口老齡化趨勢加劇，獨居長者人數持續攀升，「孤獨死」悲劇不斷上演。日本總務省最新調查顯示，65歲以上獨居老人家庭數量已達903萬戶。與此同時，無人認領的「孤獨死」遺體一年高達5.2萬具。

新型布料輕鬆切換形狀 織成衣物可當車燈開關

布料可藉由編織法自動「彈」到需要的形狀，還能充當車燈開關？美國哈佛大學研究團隊開發出一種「多穩態」，只要輕輕一拉或一折，就會「啪」一聲翻轉成另一個固定形狀，團隊再把導電紗線織進布料裡，讓這個翻轉動作變成電路開關。團隊也已將技術製成計步裝置、衣袖LED方向燈及可切換燈具，顯示衣物未來可直接利用自身形變控制電子設備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。