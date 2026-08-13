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首爾調查貼近市民數位生活 AI訂閱費、孤獨感入題

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首爾市政府將以2萬戶首爾家庭、5000名市民及2500名外國人為對象，詢問重點為「最近在首爾的生活」。 新華社
首爾市政府將以2萬戶首爾家庭、5000名市民及2500名外國人為對象，詢問重點為「最近在首爾的生活」。 新華社

首爾市政府將於8月16日至9月30日展開「2026首爾調查」，今年新增生成式AI使用習慣及訂閱費用問題，另也包括「孤獨感嚴重性」，調查對象涵蓋首爾2萬戶家庭，盼用市民的聲音設計未來政策。

首爾市政府今天發布新聞稿表示，「首爾調查」是首爾市具代表性的統計調查，自2003年首次實施以來每年都會進行，今年已邁入第24屆，長期追蹤市民對各項政策的滿意度、幸福指數及日常生活認知變化，並將結果反映於市政，涵蓋居住、教育、安全、交通等各政策領域的市民體感滿意度，作為施政成效的重要指標。

首爾市政府將以2萬戶首爾家庭、5000名市民及2500名外國人為對象，詢問重點為「最近在首爾的生活」。

在AI轉型、人口減少及氣候危機等快速變遷的時代，今年首爾調查新增生成式AI使用頻率、每月訂閱費用及AI素養等問題，了解市民對AI相關支援的需求，作為改善數位落差政策的基礎資料。此外，也將調查家長對未成年子女數位使用的疑慮，作為青少年數位安心政策的依據。

今年調查也首度新增「照顧家人的青年」及「孤獨感嚴重性」等過去難以透過行政資料掌握的問題，調查有多少首爾市民、尤其是青年正在承擔家庭照顧責任，並量化市民長期感到孤獨的嚴重程度；以及由市民評估首爾的全球競爭力、育兒及高齡友善程度等。

首爾市數位城市局長鄭英俊（音譯）表示，好的政策始於率先掌握市民所經歷的變化，首爾調查將以統計記錄首爾的每一天，並實現以數據為基礎的政策。

調查結果將於2027年上半年透過「首爾開放數據廣場」公開，並提供統計原始資料供市民及研究者使用。

孤獨 首爾 中央社

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