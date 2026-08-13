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新型布料輕鬆切換形狀 織成衣物可當車燈開關

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導
研究團隊藉由特殊的針織法，做出有多種穩定態的布料，簡單受力即可自動形變，還能結合電路開關。（影片截圖）
研究團隊藉由特殊的針織法，做出有多種穩定態的布料，簡單受力即可自動形變，還能結合電路開關。（影片截圖）

布料可藉由編織法自動「彈」到需要的形狀，還能充當車燈開關？美國哈佛大學研究團隊開發出一種「多穩態」，只要輕輕一拉或一折，就會「啪」一聲翻轉成另一個固定形狀，團隊再把導電紗線織進布料裡，讓這個翻轉動作變成電路開關。團隊也已將技術製成計步裝置、衣袖LED方向燈及可切換燈具，顯示衣物未來可直接利用自身形變控制電子設備。

布料自己切換形狀

根據《地球報》報導，研究團隊挑選彈性極佳的紗線，並在編織時讓布料正反兩面用上不同排列方式，使布料在織好的當下就自然帶有內部張力，因而微微捲曲成立體形狀，一旦外力拉扯超過某個程度，布料就會像折傘一樣瞬間「彈」到另一個穩定形狀，這種「一拉就定住、不用一直出力」的特性，就是研究人員所說的多穩態。

研究人員接著把鍍銀的導電紗線織在布料凸起的位置，布料呈現某個形狀時，兩處凸起會互相碰觸、接通電路；一旦翻轉到另一個形狀，凸起分開、電路隨即斷開，等於是布料藉由自動形變，完成了「開燈、關燈」的動作。

衣服也能當開關

根據《Digital Trends》報導，這項技術已被製成可穿戴電子裝置，研究人員將布料開關放在膝蓋處，腿部彎曲時觸發電路，可藉由軟體計算記錄切換次數，精確計算走路步數。另一款則裝在手肘，手臂伸直時切換電路並點亮縫在袖口的LED箭頭，可作為自行車騎士的方向燈開關。

研究團隊也把多個布料開關整合成可變形燈罩，讓布料被拉扯成不同形狀時對應到不同色光。團隊指出，這項技術特別的地方在於完全沒有使用任何感測器或晶片，單純靠一般的編織方式，就讓布料本身兼具變形與電路開關的雙重功能，未來有機會發展出能監測身體動作、提供觸覺回饋，甚至隨需求改變外型的智慧織物。

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哈佛大學 電路

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