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熊本城在強震後首度開放 遊客能登上天守閣

中央社／ 東京13日綜合外電報導
7月30日在日本熊本縣拍攝的熊本城。新華社
7月30日在日本熊本縣拍攝的熊本城。新華社

日本熊本城在7月28日的強震過後，因為石牆崩塌等災情而暫停開放。事發逾2週過後，熊本城今天首度在地震後開放遊客參觀，觀光客也能登上天守閣（城堡中央的高樓）。

熊本7月28日發生規模7.1強震，最大震度7。日本三大名城之一的熊本城受到地震影響，西出丸西側石牆大規模崩塌。熊本城在2016年強震中嚴重受損，相關復原工作至今仍持續進行。

日本TBS電視台報導，熊本市政府表示，熊本城在這次的地震之中有40處石牆崩落，建築物內有11處受損。儘管石牆受損，且另外發現箭樓外牆的塗料剝落。熊本市政府認為不影響觀光客參觀的安全，先前決定於今天重啟熊本城。

今天陸續有遊客進入熊本城參觀，同時也能踏足天守閣。

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