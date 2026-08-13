美歌手受洗信耶穌 改寫歌曲頌讚上帝救贖

美國葛萊美獎提名的流行歌手Mike Posner近期分享了指引他走向信仰的三件神蹟，包括在教堂中體驗到與基督親自相遇，以及兩位朋友對他說的預言真實應驗。如今，他將基督徒身分定義為以愛與寬容來待人，並透過研讀神學著作與聖經來深化與神的關係。

更完全地愛更多人

《基督郵報》報導，美國知名歌手麥克·波斯納近期分享轉向基督信仰的心路歷程，以及正式接受洗禮的消息。在社群媒體上，波斯納分享了洗禮影片，並表示自己透過研讀C.S. Lewis等神學思想家的著作，重新定義了生活的重心。

根據波斯納描述，其生活在過去一年中發生了巨大變化，如今全心追求效法基督的精神，強調慈悲、寬恕與愛。為了反映這段心路歷程，他開始練習傾聽內心神的聲音，引導他堅持做正確的事，而衡量行為的標準是看這件事是否讓他能「更完全地愛更多人」。

神蹟引導歸入基督

《基督教廣播網》報導，在一系列超自然引導下，促使波斯納在一年前決定將生命奉獻給基督。舉例而言，在一次小型教會服事中，他獲得如「電流」般的感覺沿著脊椎流動，帶來一種深切的「合一感」而與基督親自相遇。

對於究竟是純屬巧合還是真正神蹟，對波斯納而言並不那麼重要，真正令他感興趣的是生命的轉變。如今，波斯納致力於追求寬恕與愛，甚至將過往描述放蕩生活的知名單曲重新製作，轉而歌頌靈魂的救贖。

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