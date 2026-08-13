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少女輕生案引關注 巴西下令Discord暫停直播

中央社／ 里約熱內盧12日綜合外電報導

巴西一名少女在社群平台Discord直播時遭人慫恿輕生事件引發譁然，巴西國家資料保護局今天下令Discord暫停直播，指控這個具備即時通訊功能的平台未能保護兒少。

法新社報導，巴西國家資料保護局（ANPD）在聲明中表示，Discord須在3天內遵守暫停直播命令，「因有充分證據顯示這家公司未能採取合理措施」以保護兒童和青少年免於接觸慫恿暴力、自殘及輕生的內容。

調查人員表示，巴西中西部小型城市一名13歲少女7月在Discord直播時遭人慫恿自殘並輕生，案發後已有5名涉案青少年遭到逮捕。警方聲明說，警方也救了「另一名正準備在網路直播中自殺的女孩」。

巴西左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）夫人達席瓦（Rosangela da Silva）在案發後呼籲關閉Discord，敦促「司法機關將這個可怕的網路平台下架」。

巴西國家資料保護局說：「直播功能一再被用來助長暴力、騷擾以及煽動自殘與自殺行為。」

Discord在致法新社的聲明中表示「失望」，但會「謹慎分析」巴西國家資料保護局的指示，並否認巴西國家資料保護局對他們平台的描述。

Discord說，公司已調查並刪除涉案的邀請制群組，並持續與執法單位合作。

Discord宣稱全球每天有超過9000萬個活躍用戶參與私人或公開線上社群。

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X曾於2024年遭巴西封鎖40天，直到遵照巴西最高法院命令移除散播假訊息的帳號才解封。

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巴西 直播 自殺

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