快訊

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

影／為什麼選在昨天留言？陳幸妤現身笑回：我看媒體太無聊

聽新聞
0:00 / 0:00

外食零容忍？日本媽媽咖啡廳餵副食品遭制止 過來人聲援：店家該道歉

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名媽媽帶著10個月大的兒子進咖啡廳，已向門口店員確認可吃副食品，入座後卻遭另一位店員強硬拒絕。示意圖，非文中當事人。 圖／Pakutaso
日本一名媽媽帶著10個月大的兒子進咖啡廳，已向門口店員確認可吃副食品，入座後卻遭另一位店員強硬拒絕。示意圖，非文中當事人。 圖／Pakutaso

據日媒「maidona news」報導，日本一名媽媽在小孩10個月大時，一起前往一間購物中心內的咖啡廳，入店前特別向門口店員確認：「可在座位上餵寶寶吃市售的副食品嗎？」店員親口回答「沒問題」後才安心入座。當她正在看菜單，想要點餐時，孩子肚子餓了哭鬧，她拿出副食品想安撫哭鬧的孩子時，另一個店員卻上前嚴詞糾正：「本店禁止攜帶外食。」

雖然媽媽說明剛才已先詢問、獲得許可，但因為最初的店員不在現場，面對店家前後不一且強硬的態度，她最後沒有點餐，選擇離開那家店，改到美食街餵食。這件事引起許多網友討論，有人指出店家理虧：「事先確認才消費卻被拒絕，這對帶小孩的人太折磨了」、「若說不行就會改去別家」。

有網友分享自己也曾遇過類似狀況，表示當時請出主管才得到店家道歉，並強調「不論是否允許帶副食品，店家內部規範都必須統一，若屬店家失誤就該向顧客道歉，而不是讓遵守規定的消費者受氣。」

不過，也有網友替店家發聲，認為副食品無法帶來利潤，且媽媽「未點餐就先拿出副食品」容易引起店家戒心。該網友從食安角度分析，強調餐飲業對外食極度敏感，主因在於萬一發生食物中毒或自備餐具帶菌導致不適，責任極難釐清，因此嚴格控管外食確實有其營運考量。

這次的爭議顯示，除了打造友善育兒環境，店家內部資訊和規範的宣導是否一致是避免糾紛的重要關鍵。唯有互相體諒與明確的溝通，才能有舒適自在的用餐空間。

食安 店員 顧客 嬰兒 親子 日本

延伸閱讀

素食者遊日無餐可吃？義男嘆「選擇不足」 網曝解方：去印度餐廳

偷200串頂級麝香葡萄！竊賊稱「為了生活」 日網怒：鞭刑嚴懲

觀光客過度餵食改變生態！罕見山豬獵殺活兔 日本兔島陷危機

吃牛丼不健康？日專家傳授營養升級3原則 2時間點享用不怕胖

相關新聞

沉重代價！捷克傘兵刺殺納粹高官海德里希，慘遭屠村報復

1942年，位於英國倫敦的捷克斯洛伐克流亡政府和英國特別行動執行處合作，共同策劃任務代號為「類人猿」（Anthropoid）的暗殺行動，由七名捷克傘兵負責暗殺當時納粹黨衛隊軍官海德里希。

誰還願意去日本？高市政府收緊外國人政策 人才恐卻步

日本首相高市早苗領導的政府正加速收緊外國人政策，繼7月提出大幅調高居留資格相關手續費後，8月又公布加嚴永久居留（永住）許可取得條件的方案。此舉背後雖有部分國民對外國人急遽增加的不安與不滿，但也有相關人士擔憂：「日本恐將不再受到外國人青睞。」

外食零容忍？日本媽媽咖啡廳餵副食品遭制止 過來人聲援：店家該道歉

據日媒maidona news報導，日本一名媽媽在兒子10個月大時，一起前往購物中心內的咖啡廳，入店前特別向門口店員確認：「可在座位上餵寶寶吃市售的副食品嗎？」店員親口回答「沒問題」後才安心入座。當她正在看菜單，想要點餐時，孩子肚子餓了哭鬧，她拿出副食品想安撫哭鬧的孩子時，另一個店員卻上前制止：「本店禁止攜帶外食。」

歐洲日全食奇景！夕陽消失 數百萬人齊聚西班牙追日

歐洲多數地區12日出現日全食，此次日食始於俄羅斯偏遠的北極地區，隨後沿弧形路徑橫越大部分西歐；從英國到義大利北部，夕陽光芒幾乎全被月球遮蔽，西班牙北部與中部、葡萄牙、格陵蘭及冰島的白晝一度陷入黑暗。

日本獨居老人破900萬戶 1年5.2萬「孤獨死」無人認領

日本人口老齡化趨勢加劇，獨居長者人數持續攀升，「孤獨死」悲劇不斷上演。日本總務省最新調查顯示，65歲以上獨居老人家庭數量已達903萬戶。與此同時，無人認領的「孤獨死」遺體一年高達5.2萬具。

新型布料輕鬆切換形狀 織成衣物可當車燈開關

布料可藉由編織法自動「彈」到需要的形狀，還能充當車燈開關？美國哈佛大學研究團隊開發出一種「多穩態」，只要輕輕一拉或一折，就會「啪」一聲翻轉成另一個固定形狀，團隊再把導電紗線織進布料裡，讓這個翻轉動作變成電路開關。團隊也已將技術製成計步裝置、衣袖LED方向燈及可切換燈具，顯示衣物未來可直接利用自身形變控制電子設備。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。