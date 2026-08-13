外食零容忍？日本媽媽咖啡廳餵副食品遭制止 過來人聲援：店家該道歉

據日媒「maidona news」報導，日本一名媽媽在小孩10個月大時，一起前往一間購物中心內的咖啡廳，入店前特別向門口店員確認：「可在座位上餵寶寶吃市售的副食品嗎？」店員親口回答「沒問題」後才安心入座。當她正在看菜單，想要點餐時，孩子肚子餓了哭鬧，她拿出副食品想安撫哭鬧的孩子時，另一個店員卻上前嚴詞糾正：「本店禁止攜帶外食。」

雖然媽媽說明剛才已先詢問、獲得許可，但因為最初的店員不在現場，面對店家前後不一且強硬的態度，她最後沒有點餐，選擇離開那家店，改到美食街餵食。這件事引起許多網友討論，有人指出店家理虧：「事先確認才消費卻被拒絕，這對帶小孩的人太折磨了」、「若說不行就會改去別家」。

有網友分享自己也曾遇過類似狀況，表示當時請出主管才得到店家道歉，並強調「不論是否允許帶副食品，店家內部規範都必須統一，若屬店家失誤就該向顧客道歉，而不是讓遵守規定的消費者受氣。」

不過，也有網友替店家發聲，認為副食品無法帶來利潤，且媽媽「未點餐就先拿出副食品」容易引起店家戒心。該網友從食安角度分析，強調餐飲業對外食極度敏感，主因在於萬一發生食物中毒或自備餐具帶菌導致不適，責任極難釐清，因此嚴格控管外食確實有其營運考量。

這次的爭議顯示，除了打造友善育兒環境，店家內部資訊和規範的宣導是否一致是避免糾紛的重要關鍵。唯有互相體諒與明確的溝通，才能有舒適自在的用餐空間。