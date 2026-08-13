歐近30年最壯觀日食 西班牙變黑夜英見9成日偏食

歐洲迎來近30年來最壯觀的天文盛事，數百萬人目睹這場罕見的日食奇觀。其中西班牙部分地區陷入短暫的全黑日全食奇景，英國廣大地區則觀賞到遮蔽率高達9成的日偏食。

英國廣播公司新聞網（BBC News）和法新社報導，格陵蘭、冰島以及西班牙部分地區陷入完全黑暗，當地民眾親眼見證日全食的震撼景象。英國的觀測者這次看到的則是日偏食。

歐洲各地的觀測點湧現大量人潮，現場觀眾紛紛發出驚嘆與歡呼，天文愛好者更表示，這次天象再次提醒大家宇宙的「不可思議」。

日全食的路徑自俄羅斯西伯利亞（Siberia）北端展開，旋即偏往北極海，於傍晚抵達冰島，隨後南移。

英格蘭北部、蘇格蘭及北愛爾蘭雲層較厚，卻絲毫未減民眾在各大知名景點集體觀賞的熱情。不過日食觀測眼鏡在活動前已於眼鏡行、五金店與麵包店銷售一空。

儘管如此，大家還是自備漏勺、穀片盒、紙張等簡易工具，巧妙觀賞日食而不傷眼。

從英國觀測，太陽、月球與地球並未完全排成一直線。

因此這次為日偏食，英國大多地區觀測到月球遮住大約9成太陽，成為自1999年以來全國最壯觀的日食，康瓦爾（Cornwall）地區甚至達到95%。

西班牙部分地區則見證更夢幻的景象。

西班牙時間20時30分左右，太陽、月球與地球完全連成一直線，出現日全食。

智利科學家卡崔奇歐（Yasmin Catricheo）不遠千里前往西班牙西北部拉科魯尼亞（A Coruna）參與這場盛事。

她說：「當全食來臨，大家一起歡呼、分享所見的興奮，這種感動真的難以形容。」

「宇宙實在太不可思議了。」

順著日全食路徑，西班牙沿線民眾欣賞到的罕見天象，加上月球周圍顯現的太陽日冕，景象令人目不暇給。

日全食僅維持不到2分鐘，但對許多人而言留下無可磨滅的記憶。

在西班牙北部小鎮洛多索（Lodoso），數百人聚集在炙熱的田野裡抬頭仰望，隨著天色轉暗，歡呼聲響徹現場。

但當月亮完全遮蔽太陽時，歡呼聲瞬間化作一片屏息的寂靜，所有人都目不轉睛地盯著太陽的日冕。

來自鄰近布哥斯（Burgos）的48歲插畫家托布拉爾（Marta Miguel Tobrar）說：「我起了雞皮疙瘩，沒想到那光線如此神奇。」

現場張貼了用法語、韓語、波蘭語、德語與英語等多國語言的指示，協助群眾有序觀賞。

約於格林威治標準時間17時30分開始，月亮逐漸遮蔽太陽出現偏食階段，有些民眾已忍不住大喊「哇！」，充滿期待。

一群韓國旅客也激動鼓掌。

現場氣氛感人，無數手機高舉，爭相捕捉這一刻的照片與影片。

地球大約每18個月會出現一次日全食，但同一地點遇上日全食卻非常罕見，平均約400年一遇。

日全食其實是宇宙間難得的巧合。太陽距地球1.5億公里，是月亮距離的400倍。

但月球直徑恰好只有太陽的約1/400，因此兩者在天空中看起來大小幾乎一致。

如果月球再小一點，或軌道離地球遠一點，人類永遠都看不到日全食。

2026至2028年間將迎來「日全食黃金時代」。

這兩年內，追逐日食的天文迷可以到全球各地欣賞3次日全食。

富比世（Forbes）報導，今天是「三部曲」的第1部。重頭戲第2部將在2027年8月2日登場，屆時將有「世紀日食」之稱的天象，全食階段最長可達6分鐘23秒，這將是1991年至2114年間陸地上出現時間最長的日全食。

壓軸第3部將於2028年7月22日上演，當天全食陰影將橫掃澳洲和紐西蘭。雪梨將迎來自1857年以來的首次日全食，而西澳州（Western Australia）則可觀賞超過5分鐘的全食。