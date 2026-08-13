布魯塞爾民眾爭睹日偏食　逾千人湧入城市公園

比利時於12日晚間迎來遮蔽率約9成的日偏食。布魯塞爾熱門觀測點之一的50週年紀念公園晚間湧入超過千名民眾爭睹天文奇景，更有不少人自行準備攝影設備，盼記錄下這難得一刻。

前一次歐洲大陸能夠廣泛觀測到日全食已是距今27年前的1999年8月11日，因此許多歐洲民眾對於這一次的天文景觀都相當期待。比利時位在全食帶之外，無法看到日全食，但是仍能看到日偏食。

今天傍晚開始，大量的民眾前往位在布魯塞爾東邊的50週年紀念公園，希望在空曠的城市公園中一睹難得一見的天文景觀。

在日偏食開始前，已經在公園中架好相機的吉恩（Gene）接受中央社訪問時指出，在比利時境內最棒的觀測地點是位在海邊的奧斯滕德（Ostend），原本也是她的首選，但由於工作的關係，因此必須待在布魯塞爾。

她說，在布魯塞爾總共有3個適合觀看的地方，而50週年紀念公園是其中一個，「這就是為什麼我選擇這裡」。

吉恩也提到，1999年時曾在布魯塞爾看過當時的日全食，27年後的今天同樣在布魯塞爾觀賞日偏食。

和朋友一起來欣賞日偏食的傑洛姆（Jerome）也跟記者提到1999年的日全食。他說，距離那一次的日食已經過了很久了，因此想要再看一次。

傑洛姆提到，他並不打算拍照而是要用自己的眼睛欣賞，因為這種獨特的體驗不知道能不能遇到第二次。

除了配戴日食眼鏡以觀測日偏食外，也有不少人架設自製的觀測設備，並將日偏食的影像投影到紙張上，不須仰望天空也能觀察到月亮將太陽逐漸遮蔽的情況，吸引不少民眾駐足觀看。

根據比利時官方發布的資料顯示，比利時的日偏食現象於12日晚間7時18分左右開始，並在晚間8時13分左右達到食甚（太陽被遮蔽最多），結束時間約為晚間9時5分。