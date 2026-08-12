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法國因暑熱提早採收葡萄 氣候暖化成北歐釀酒契機

中央社／ 巴黎12日專電

今年夏季高溫促使法國葡萄農罕見提早採收，北歐國家卻因暖化而有機會發展釀酒業。專家分析，歐洲葡萄酒產地北移未來可能發生，現在談葡萄栽培地區大幅重劃仍為時過早。

法國西南部吉倫特省（Gironde）今年野火已燒毀逾4萬公頃土地。氣候日趨極端，葡萄酒產業作為法國最重要的經濟產業之一，首當其衝，葡萄農正竭盡所能搶救收成。

法國24台（France 24）報導，生活風格與葡萄酒產業記者多雷（Alicia Dorey）說：「30年前，（葡萄）採收季通常9月底開始，有時11月初才結束。現在8月就開始了，這是令人擔憂的現象。」

巴黎葡萄酒產業記者艾佛森（Jeffrey T. Iverson）說，部分產區已改在夜間採收，避免葡萄在烈日下氧化；農人也嘗試修剪遮蔭「葉傘」來保護葡萄，以滑石粉等天然防曬物質保護葉片免於曬傷，或用覆蓋作物維持濕度及保護土裡的微生物，甚至有人改種耐旱品種。

氣候暖化讓斯堪的那維亞國家等北方新興葡萄酒產區崛起。多雷說，正因如此，英格蘭、丹麥外海的波荷木島（Bornholm）等地現在也生產葡萄酒。

報導提到，部分法國釀酒業者已轉往英格蘭投資葡萄園。曾被認為太冷的英格蘭，如今已溫暖到適合栽種釀造香檳的品種。

對此，布根地葡萄酒與烈酒商學院（BurgundySchool of Wine & Spirits Business）資深講師賽伊（Hugo Seilly）表示，「現在還談不上劇烈（產地）重劃」，北歐業者受國內市場規模驅動，尚未跨足外銷。

不過，葡萄酒產地較大規模的北移現象可能在日後發生。賽伊說，西班牙許多葡萄園遭逢嚴重乾旱，其永續性存在許多問題；但可以肯定的是，靈活應變與專業知識，將是獨立釀酒業者最大的資產。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

暖化 法國 葡萄酒

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