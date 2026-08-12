巴西男腳踩已點燃爆竹...下一秒腳掌被當場炸斷 重傷需截肢

巴西朗多尼亞州（Rondônia）發生1宗極度震撼的爆竹爆炸意外，1名男子在參加聚會期間，見地上有1枚已被點燃的爆竹，他隨即抬腳踩向爆竹，豈料爆竹瞬間炸開，強大的衝擊力當場將男子腳掌炸毀；男子被緊急送往醫院救治，由於男子的腳掌骨頭和組織被完全炸毀，醫生不得不為其進行截肢手術。萬幸的是，男子術後恢復情況良好，隔天已順利出院。

事後，當地消防部門表示，爆竹是1種非常危險的物品，不建議市民自行放爆竹，並且遇見正在燃燒的爆竹時，應立即遠離，絕不能用手或者腳踩爆竹，避免不必要的危險。

巴西男腳踩已點燃爆竹 腳掌被當場炸毀

據外媒綜合報導，事發於巴西朗多尼亞州（Rondônia）的1處社區，1名51歲的男子埃利亞斯（Elias）在聚會期間，見地上有1枚已被點燃的爆竹，竟隨即抬腳踩上去，豈料爆竹瞬間炸開，巨大的威力當場將其腳掌炸毀。

男子被迫進行截肢手術

從網上流傳的影片可以看到，1名頭戴帽子的男子在戶外沙地上，伸腳踩踏地面已被點燃的爆竹，隨後爆竹發生劇烈爆炸，現場出現大量濃煙。在巨大衝擊力下，男子瞬間失去平衡，他先是單腳跳了幾下，隨即跌坐在地上抱著腳痛苦打滾。

意外發生後，該名男子被緊急送往醫院救治。由於男子的腳掌骨頭和組織已被完全炸毀，醫生不得不為其進行截肢手術。萬幸的是，男子術後恢復情況良好，隔天已順利出院。

當地消防部門：不建議市民自行放爆竹

事後，當地消防部門表示：「消防隊極不建議普通市民自行施放煙花爆竹，這是1種非常危險的物品，極易引發嚴重意外。我們的救援隊伍經常接獲因操作這類物品而受傷的個案。」

消防部門提醒，遇到燃燒中的爆竹或任何疑似爆炸物時，唯一安全的做法是立即遠離並保持安全距離，絕不能嘗試用手撿、腳踩或用任何物品覆蓋，以免釀成不可逆轉的致命傷害。

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文章授權轉載自《香港01》