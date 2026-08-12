澳洲公路現「行李箱藏女屍」？警連夜封鎖現場 法醫驗屍揭假人烏龍

澳洲新南威爾斯州（NSW）日前發生1宗「行李箱藏屍」驚魂。2名澳洲男子在偏僻公路旁發現1個被遺棄的行李箱，內藏1具疑似正在腐爛的「女性遺體」。警方接報後隨即啟動謀殺案調查程序，並封鎖現場。然而，經過法醫詳細檢驗後證實該具「女屍」，竟是一個極度逼真、帶有瘀傷痕跡及鼻環的假人公仔。

偏遠公路旁驚現「行李箱藏屍」

事件發生於8月9日（星期日）下午約12時50分。2名澳洲男子趁著周末駕車出遊，途經新南威爾斯州南部高原地區、距離悉尼西南約185公里的奧倫（Oallen）1處偏遠林地。2人在沃爾岡路（Wolgon Road）旁停車稍作休息時，意外發現1個被棄置在路邊的行李箱。

出於好奇，他們上前查看，赫然發現行李箱內竟藏有疑似人類遺骸。該具「遺體」呈女性特徵，令2人大驚隨即向當地警方報案。

現場天氣惡劣 警方連夜封鎖現場

新南威爾斯州警方接報後，大批警員趕赴現場，並迅速拉起封鎖線。由於現場位處荒山野嶺，人跡罕至，加上當晚天氣惡劣並下起大雨，警方為了保護潛在的犯罪現場及避免證據被沖刷，決定不隨意移動行李箱，將其保留在原位。

警方於8月9日晚間向傳媒發布了「發現行李箱藏屍」聲明，隨即引發各大媒體廣泛報導。重案組探員亦介入，警方甚至一度開始翻查未破案的失蹤人口紀錄，準備展開大規模兇殺案調查工作。

法醫介入揭發真相 極度逼真公仔擺烏龍

這場「命案」於星期一（8月10日）早上證實為虛驚一場。法醫團隊在天氣好轉後進行詳細檢驗，確認行李箱內的物體並非人類。

新南威爾斯州警司布拉德伯里（Linda Bradbury）在記者會上澄清，經過法證人員確認，行李箱內的「女屍」實際上是一具極度逼真的假人（lifelike doll）。該人偶不僅穿着衣服、配有毛髮和鼻環，其表面甚至有著仿如人類瘀傷和擦傷的逼真痕跡，才導致最初被誤認為是人類遺骸。部份外國傳媒更直指該物品為「性愛人偶」（sex doll）。

布拉德伯里強調，警方處理重大案件時必須遵守嚴格程序，「我們的理念是盡可能不破壞犯罪現場，以維持調查的完整性」。她表示，對起初的誤判沒有感到後悔，並正式宣布這並非一宗可疑命案，相關調查亦已終結。

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文章授權轉載自《香港01》