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歐洲再迎熱浪 逾9千萬人可能面臨破35度高溫

中央社／ 巴黎12日綜合外電報導
歐洲大陸再度迎來熱浪，根據法新社推算，至少9200萬人所處地區的氣溫將飆破攝氏35度，尤其集中在法國、義大利和西班牙。路透社資料照
歐洲大陸再度迎來熱浪，根據法新社推算，至少9200萬人所處地區的氣溫將飆破攝氏35度，尤其集中在法國、義大利和西班牙。路透社資料照

歐洲大陸再度迎來熱浪，根據法新社推算，至少9200萬人所處地區的氣溫將飆破攝氏35度，尤其集中在法國、義大利和西班牙。

法新社以德國氣象單位的預報及歐盟旗下科學專家機構「聯合研究中心」（Joint Research Centre）2025年的人口預估為基礎進行分析，預料歐洲今天約有3億人所處地區會超過攝氏30度，相當於過半歐洲人口（不含土耳其）。

最酷熱區域預計出現在西歐及南歐。法國有3000萬人所在區域的氣溫將突破攝氏35度，但山區及法國東北部可望倖免。

義大利預期也會有2900萬人面臨相同高溫，西班牙則有2100萬人。

這波熱浪同時波及巴爾幹地區，包括希臘和亞得里亞海（Adriatic Sea）沿岸的阿爾巴尼亞、克羅埃西亞等國家。

英國則有4300萬人所在地區預計將飆破攝氏30度。英國氣象局（Met Office）昨天表示，英國可能創下史上最熱夏季紀錄。

歐洲是全球暖化速度最快的洲，而且一些地方仍缺乏應對高溫的設備，熱浪一再發生也加劇乾旱與野火災情，並已造成數以千計的人喪命。

科學家認為，日益嚴重的熱浪主要源於人為導致的氣候變遷。

熱浪 高溫 歐洲

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