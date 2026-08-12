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家養80隻動物…女童被迫睡狗籠一年 警踏入住家嚇傻：全是排泄物

聯合新聞網／ 綜合報導
原本只是尋找走失兒童的緊急案件，竟意外揭發令人毛骨悚然的虐童慘案。示意圖／Ingimage
原本只是尋找走失兒童的緊急案件，竟意外揭發令人毛骨悚然的虐童慘案。示意圖／Ingimage

原本只是尋找走失兒童的緊急案件，竟意外揭發令人毛骨悚然的虐童慘案。美國密蘇里州日前發生一起震驚社會的虐童事件，一名患有自閉症的12歲女童深夜離家，警方大動作展開搜索順利尋獲女童，沒想到當警員隨後踏入女童住家調查時，卻揭發了令人難過又震驚的真相。

據外媒「The Sun」報導，這起離奇案件發生於密蘇里州的喬普林市（Joplin）。當天早上警方接獲報案，指出該名12歲的自閉症女童僅穿著一片尿布走失。由於當天氣溫飆升，警方不敢大意，火速出動空拍機與大批警力展開地毯式搜索，最終在兩個半小時後，順利找到體溫過高且嚴重營養不良的女童。然而，當辦案人員隨後前往女童家中進一步調查走失原因時，眼前的景象卻讓所有人大受震撼。

警方透過執法記錄器發現，該棟住宅內部堆滿髒衣服，地板與牆角四處散落著排泄物與尿液，散發惡臭。更驚人的是，屋內外竟然擠滿了各式各樣的動物，包含狗狗、貓咪、兔子、家禽、烏龜甚至還有一隻豬，總數高達約80隻，其中更有6隻動物已經死亡腐爛。

最令人心疼的是，調查證據顯示女童不僅長期遭受嚴重忽視與虐待，過去一年多來，每到晚上更被家屬強制關進鎖住的「狗籠」裡睡覺，身心狀況令人唏噓。

喬普林市警長皮爾森（Richard Pearson）在記者會上痛心指出，這間房子簡直就是「恐怖之屋」（House of Horrors），多名現場警員都表示這是他們職涯中看過最惡劣、最殘忍的虐童案例。目前警方已將女童緊急送往保護機構並提供醫療與心理輔助，同時逮捕了女童的46歲與50歲養父母，以及兩名分別為25歲與19歲的姊姊。4人均面臨重度虐待與忽視兒童、虐待動物等多項重罪指控，且均不得保釋。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

美國 虐童 自閉症

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