驚悚過程曝！婦人遭近3公尺巨鱷「全速衝撞」拖入水 撕咬斷臂慘露白骨

美國佛羅里達州近日發生一起驚悚的鱷魚襲擊事件，一名58歲婦人在清澈泉水中戲水時，遭一條身長近3公尺的巨鱷「全速衝撞」襲擊，並被拖入水下。婦人當下抓起槳奮力反擊，仍不敵鱷魚攻擊，不但右臂遭咬斷，左手也有一根手指被咬掉。所幸附近船員及時趕到，以繩索協助止血，最終救回一命。

據《太陽報》（The Sun）報導，這起襲擊發生在佛州銀河鎮（Silver Glen）附近的清澈水域。58歲女子迪娜·雷·斯潘（Dina Rae Spann）當時正與家人戲水，沒想到水面突然浮出一顆巨大的鱷魚頭，隨後迅速朝人群逼近。迪娜在千鈞一髮之際抓起槳奮力揮打，試圖將鱷魚逼退，但仍遭咬住右臂並拖入水中，現場一度陷入混亂。

目擊者約翰·加馬什（John Gamache）當時正與父親在附近船上用餐，聽到慘叫聲後，立即發動引擎趕往現場。加馬什回憶，當時水面已被鮮血染紅，四、五名游泳者在水中慌張逃離。當船隻靠近後，巨大的引擎聲也讓鱷魚受到驚嚇並離開現場。加馬什靠近婦人後發現，她的右臂傷勢嚴重，傷口深可見骨，情況相當危急。

加馬什隨即拿出手邊繩索，緊緊綁住婦人受傷的手臂協助止血，並迅速將受到驚嚇的親友及孩童拉上船，送往船塢交由急救人員處理。生物學資料顯示，美洲短吻鱷通常會避開人類，但若因人為餵食等因素與人類建立「食物連結」，可能降低對人的戒心，增加攻擊風險。專家也提醒，鱷魚一旦發動攻擊，傷勢往往相當嚴重，第一時間控制出血是保命關鍵。

受害婦人的兒子扎卡里（Zachary）事後透露，母親雖在這起攻擊中失去整個右臂及左手一根手指，但經搶救後已保住性命，目前也已出院返家休養。扎卡里表示，母親面對這場意外仍保持樂觀，甚至會拿自己的傷勢開玩笑，展現出堅強的一面。他同時質疑，近年有不少遊客不顧警告餵食野生鱷魚，可能導致這些野生動物逐漸失去對人類的戒心，甚至將人類與食物產生聯想，這可能也是母親遭襲的原因之一。

襲擊事件發生後，當地官方緊急關閉該水域，並展開鱷魚捕捉行動，同時向民眾宣導「切勿餵食野生鱷魚」。所幸受害婦人經治療後已順利出院，家人也特別向協助救援的船員表達感謝。野生動物官員提醒，民眾若在附近發現具有攻擊性、對人類構成威脅的「擾民鱷魚」，應立即通報相關單位處理，以降低人鱷衝突再次發生的風險。