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印尼渡輪龍目海峽起火 1人喪命、172人獲救
印尼相關當局今天表示，一艘從觀光勝地峇里島出發要航行至龍目島的渡輪於途中起火，救難單位已經救起172人，但有1人不幸死亡，目前也在搜尋其他失蹤乘客。
路透社報導，地方救援機構負責人哈里亞迪（Muhammad Hariyadi）指出，這艘渡輪從峇里島（Bali）出發，要航行到龍目島（Lombok）。
哈里亞迪告訴路透社，這起事故發生於當地時間今晨4時39分，地點在龍目海峽（Lombok Strait）。
哈里亞迪還說，截至今天下午，確認1名印尼人身亡，獲救172人則被疏散到峇里島和龍目島的港口。
這群獲救乘客中，有1位是澳洲人，其餘全為印尼人。
迄今尚不清楚渡輪為何起火，或超載是否為起火原因之一。
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