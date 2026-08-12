快訊

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

3天前醫師已預告…陳盈潔離世享壽72歲 後事安排曝光

CPI符合預期Fed升息壓力降 台指期夜盤大漲逾700點

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼渡輪龍目海峽起火 1人喪命、172人獲救

中央社／ 雅加達12日綜合外電報導
印尼相關當局今天表示，一艘從觀光勝地峇里島出發要航行至龍目島的渡輪於途中起火，救難單位已經救起172人，但有1人不幸死亡。路透社
印尼相關當局今天表示，一艘從觀光勝地峇里島出發要航行至龍目島的渡輪於途中起火，救難單位已經救起172人，但有1人不幸死亡。路透社

印尼相關當局今天表示，一艘從觀光勝地峇里島出發要航行至龍目島的渡輪於途中起火，救難單位已經救起172人，但有1人不幸死亡，目前也在搜尋其他失蹤乘客。

路透社報導，地方救援機構負責人哈里亞迪（Muhammad Hariyadi）指出，這艘渡輪從峇里島（Bali）出發，要航行到龍目島（Lombok）。

哈里亞迪告訴路透社，這起事故發生於當地時間今晨4時39分，地點在龍目海峽（Lombok Strait）。

哈里亞迪還說，截至今天下午，確認1名印尼人身亡，獲救172人則被疏散到峇里島和龍目島的港口。

這群獲救乘客中，有1位是澳洲人，其餘全為印尼人。

迄今尚不清楚渡輪為何起火，或超載是否為起火原因之一。

印尼 峇里島

延伸閱讀

辛巴威渡輪遭巨浪掀翻 船上95人恐多人罹難

哥倫比亞傳好消息 32歲女子強震後36小時獲救

傳葉門叛軍在紅海襲貨船致船員死亡 美伊開戰後首見

哥倫比亞7.4強震已知254死 救援隊爭分奪秒搜尋生還者

相關新聞

巴西男腳踩已點燃爆竹...下一秒腳掌被當場炸斷 重傷需截肢

巴西朗多尼亞州一名51歲男子在聚會中踩上已點燃的爆竹，瞬間腳掌被炸毀，需進行截肢手術。消防部門提醒市民，遇到燃燒中的爆竹應立即遠離，以避免嚴重意外。

澳洲公路現「行李箱藏女屍」？警連夜封鎖現場 法醫驗屍揭假人烏龍

澳洲新南威爾斯州驚現「行李箱藏屍」事件，經法醫檢驗，實際上只是一具極度逼真的假人公仔。警方最初啟動謀殺調查，隨後澄清不涉及犯罪，相關調查已結束。

驚悚過程曝！婦人遭近3公尺巨鱷「全速衝撞」拖入水 撕咬斷臂慘露白骨

美國佛羅里達州近日發生一起驚悚的鱷魚襲擊事件，一名58歲婦人在清澈泉水中戲水時，遭一條身長近3公尺的巨鱷「全速衝撞」襲擊，並被拖入水下。婦人當下抓起槳奮力反擊，仍不敵鱷魚攻擊，不但右臂遭咬斷，左手也有一根手指被咬掉。所幸附近船員及時趕到，以繩索協助止血，最終救回一命。

家養80隻動物…女童被迫睡狗籠一年 警踏入住家嚇傻：全是排泄物

原本只是尋找走失兒童的緊急案件，竟意外揭發令人毛骨悚然的虐童慘案。美國密蘇里州日前發生一起震驚社會的虐童事件，一名患有自閉症的12歲女童深夜離家，警方大動作展開搜索順利尋獲女童，沒想到當警員隨後踏入女童住家調查時，卻揭發了令人難過又震驚的真相。

想讓皮膚看起來更嫩？研究發現「髮色」竟是關鍵

想要維持年輕外貌的重點可能是髮色！美國一項研究發現，想讓臉上的肌膚看起來更平滑，關鍵可能不在皮膚，而是髮色。

惹錯人？法國網紅旅遊拍片砲轟摩洛哥 機場遭逮恐涉誹謗罪

法國一名網紅到摩洛哥旅遊，不僅在社群媒體上公開批評摩洛哥交通，還指控當地警察涉嫌向女性駕駛索取金錢。結果她的發言引來當地警方關注，日前準備離境時在機場被攔下，目前被警方拘留調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。