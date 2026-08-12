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埃及餐廳祈禱爭議 宗教自由與商業空間界線掀論戰

中央社／ 開羅12日專電

近日埃及一家餐廳因有顧客想在餐廳內祈禱，餐廳管理人員制止，而引發網路兩極評論熱議，事件並延燒至法律層面。一名法律專家向檢察機關提出申訴，指控涉事女子涉嫌透過社群媒體組織抵制及施壓商業機構。

此事件不僅引發埃及民眾對宗教儀式與公共商業空間界線，在網路上進行激烈討論；法律專家還提出申訴，更將「抵制餐廳」及社群媒體動員與國家安全議題連結，使事件受到更多關注。

「埃及獨立報」（Egypt Independent）10日報導，一名女穆斯林日前在開羅近郊大型購物中心「Mall ofArabia」的餐廳Sizzler Steak House內用餐時，由於想在餐廳內找尋一塊角落祈禱，分店經理告知女子說，購物中心內設有專門祈禱室，而且距離餐廳不遠。但女子仍堅持想在餐廳用餐區內祈禱，雙方因此爆發口角。

事件隨後被搬上社群媒體，引發支持及反對兩派聲音，並出現部分網友呼籲抵制餐廳。

埃及社會高度重視每日祈禱禮拜，在一般公共及商業場所都會設有男女分開的祈禱室，通常與盥洗室相連，方便民眾祈禱前先進行淨洗。

埃及社群媒體網民間的爭論，很快從「女子是否應在購物中心的餐廳內祈禱」，擴大到「餐廳是否有權限制宗教儀式」，以及「穆斯林是否可以在任何潔淨場所完成祈禱」等問題。

在網路論壇「Reddit」埃及版相關討論中，可以看到相當明顯的兩派意見。一派認為，餐廳是提供用餐服務的商業場所，而其所在的購物中心本身已設有祈禱設施，因此顧客應遵守餐廳規定，不應將餐廳當作祈禱場所。且餐廳並非清真寺，業者有權決定營業空間的使用方式。

另有自稱是事件目擊者的網友在論壇指出，當餐廳經理提出異議時，該名女子卻開始公開嚴厲指責餐廳不尊重伊斯蘭，憎恨人們祈禱，最終還迫使公司解雇經理。

但也有網友表示，女子僅是在餐廳一角祈禱，並未妨礙其他顧客。且此派網友認為爭議核心不在「能不能在餐廳祈禱」，而是餐廳經理處理事件的方式。

有網友稱，餐廳經理回覆涉事女子時，曾以讓人觀看他人在餐廳祈禱，如同讓人觀看他人在餐廳「如廁」般來比喻。網友認為這種說法是對宗教儀式的不敬，且餐廳人員在處理顧客問題時，應避免侮辱或挑釁性語言。

報導另指出，一名律師沙梅（Hany Sameh）隨後提出申訴，要求將案件移送至國家最高安全檢察院進行調查。沙梅在申訴中指控涉事女子梅特瓦利（NadaMetwally）及另外2人屬「極端組織」，並指稱3人在餐廳內的相關行動可能會妨礙經濟及商業活動，並破壞社會和平。

沙梅強調，他反對的並非穆斯林祈禱這項宗教儀式本身，而是認為個人透過社群媒體輿論發起及動員抵制，強迫要求商業組織改變管理方式，可能已超越單純宗教表達，並對一般企業形成一種組織性施壓。

但報導也補充說，這些指控屬於申訴人個人法律主張，目前並未顯示檢察機關已公開認定3人涉及恐怖活動或正式起訴。

一名擔任工程師的60歲埃及男性穆斯林阿里（Ali）告訴中央社記者，當他在外遇到祈禱時間時，附近如果沒有適合的祈禱場所，他可以很彈性地在自己座位上安靜地祈禱，因為祈禱是「自己和真主之間的對話」。

阿里也認為，強行要求在購物中心內的餐廳專門設置祈禱空間，可能會模糊不同公共空間的功能界線。不過，他也看過某些大型獨立餐廳本身會提供小型祈禱空間或祈禱毯，讓顧客可以在用餐與祈禱之間取得便利，這也不失爲提高品牌信譽的做法。

這場風波也凸顯了埃及這個宗教信仰深植日常生活的社會，隨大型購物中心、餐廳及娛樂場所成為民眾日常活動的重要空間，業者在經營營業場所時，如何在商業場所管理及宗教實踐之間取得平衡，可能會是未來業者必須面對的新課題。

埃及 宗教

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