想讓皮膚看起來更嫩？研究發現「髮色」竟是關鍵

想要維持年輕外貌的重點可能是髮色！美國一項研究發現，想讓臉上的肌膚看起來更平滑，關鍵可能不在皮膚，而是髮色。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國賓州富蘭克林與馬歇爾學院（Franklin and Marshall College）的研究團隊發現，當女性的頭髮顏色較深時，旁人更容易認為她們的膚色均勻、皮膚更平滑；相較之下，淺色頭髮可能讓皮膚看起來沒那麼平整。

研究人員先拍攝45名19至79歲女性的臉部照片，接著分別在臉部周圍加上黑色或膚色背景，再請61名受試者評估她們的膚況。結果顯示，即使女性臉部完全沒有改變，搭配黑色背景時，皮膚仍被評為更平滑。第二項實驗找來41名女性，直接調整她們照片中的髮色，再請80名受試者評估皮膚。結果與第一項實驗相似，受試者認為深色頭髮的女性皮膚更好。

研究作者巴特雷斯（Carlota Batres）表示，這說明皮膚的視覺效果會受到臉部周圍色彩與膚色之間的「對比」影響，而皮膚的平滑程度可能會影響人們判斷他人的可信度、能力、吸引力與健康狀況。因此研究團隊推論，髮色可能會間接影響他人對年齡與外貌的印象。

另一項日本名古屋大學研究發現，抗氧化物「木犀草素」（luteolin）似乎能阻止小鼠毛髮變白。這種物質存在於芹菜、花椰菜、胡蘿蔔、洋蔥與甜椒等常見蔬菜中，但目前尚未證實對人體也有相同效果。