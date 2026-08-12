快訊

國民黨南下辦行動中常會…被問韓國瑜怒轟傅崐萁一事 鄭麗文2字回應

把總統官邸當辦公室？二線三星警官喝茫想硬闖 刑事局開鍘

連續部署逾8個月！美航空母艦林肯號返航無期 多名水兵試圖跳海

聽新聞
0:00 / 0:00

惹錯人？法國網紅旅遊拍片砲轟摩洛哥 機場遭逮恐涉誹謗罪

聯合新聞網／ 綜合報導
女子拍片批評當地交通，在機場被警方逮捕。示意圖／ingimage
女子拍片批評當地交通，在機場被警方逮捕。示意圖／ingimage

法國一名網紅到摩洛哥旅遊，不僅在社群媒體上公開批評摩洛哥交通，還指控當地警察涉嫌向女性駕駛索取金錢。結果她的發言引來當地警方關注，日前準備離境時在機場被攔下，目前被警方拘留調查。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，30歲的諾貝爾（Yass Naubelle）6月13日到摩洛哥旅遊，在社群上發了一段影片，抱怨馬拉喀什交通危險又混亂。她表示，路上有未戴安全帽的機車騎士，還有人載著孩子，在車陣中突然變換方向，她從來沒看過這種駕駛方式。

她甚至拿自己的祖國阿爾及利亞相比，直言「那裡都沒這裡糟」。此外，她還指控有部分交通警察會無故攔下女性駕駛，試圖向她們勒索金錢。這段影片迅速在網路上引發關注，摩洛哥當局隨後在機場將她攔下，並指控她「誹謗摩洛哥公民」並「侮辱執法人員」。

目前諾貝爾遭警方拘留，當局仍在調查，尚未公布正式起訴罪名或開庭日期。這並非外國遊客首次因拍攝社群影片而惹上麻煩。今年3月，英國一名男子拉什頓（Sam Rushton）在馬拉喀什拍攝影片，記錄自己發放尿布、牛奶等物資給街上兒童，隨後遭警方逮捕。他被指控未經同意拍攝兒童，甚至有「讓國家蒙羞」之嫌，被關押數小時後才獲釋。

延伸閱讀

醫院搞錯同名患者開錯刀 澳洲女子慘遭誤切外生殖器痛哭

拿死者脂肪當填充物 女子砸32萬隆乳整組壞掉淪「月球表面」

不住一起感情更好？夫妻分開住「婚姻反而更幸福」掀論戰

軍方也參一咖？俄羅斯黑寡婦盯上戰死補償金 嫁人2天就送丈夫當砲灰

相關新聞

福岡人不去唐吉訶德？ 日籍作家狂推「九州霸主」：親民還能退稅

前往日本旅遊時，知名連鎖賣場唐吉訶德是許多外國觀光客必訪的購物景點，但不同地區的門市其實帶有不同的在地印象。日籍作家下坂泰生在臉書分享，福岡的唐吉訶德相當特別，當地人其實很少去，因為郊外的門市簡單來說就像是「流氓窩點」。晚上過去常令人以為是年輕流氓的集合處。

影／拒配合虐到滿身傷…19歲俄國妹誤信高薪淪豬仔 傳「游過河」驚險逃泰

一名19歲俄羅斯女子近日被發現倒在泰國清萊府美塞縣一處超市停車場，手腳多處受傷，情緒極度驚恐。她向警方透露，自己約2個月前疑因每月3000美元（約新台幣9萬7000元）的高薪工作邀約前往緬甸，沒想到疑似被帶進詐騙園區，遭要求利用外貌進行情緣投資詐騙。因拒絕配合，她疑遭看守人員毆打虐待，最後逃入泰國。至於她究竟如何跨越邊境，目前仍有不同說法。

想讓皮膚看起來更嫩？研究發現「髮色」竟是關鍵

想要維持年輕外貌的重點可能是髮色！美國一項研究發現，想讓臉上的肌膚看起來更平滑，關鍵可能不在皮膚，而是髮色。

惹錯人？法國網紅旅遊拍片砲轟摩洛哥 機場遭逮恐涉誹謗罪

法國一名網紅到摩洛哥旅遊，不僅在社群媒體上公開批評摩洛哥交通，還指控當地警察涉嫌向女性駕駛索取金錢。結果她的發言引來當地警方關注，日前準備離境時在機場被攔下，目前被警方拘留調查。

辛巴威渡輪遭巨浪掀翻 船上95人恐多人罹難

警方及目擊者表示，一艘載有95人的渡輪今天在辛巴威的卡瑞巴湖（Lake Kariba）翻覆，恐有多人罹難

熊本強震後住宿狂退訂…台灣旅客照赴約 留「1紙條」暖哭老闆

日本九州熊本7月28日發生規模7.1強震，造成當地房屋及基礎設施受損，也讓觀光產業受到衝擊。地震過後，大量旅客取消住宿訂單，當地業者面臨災後另一波經營壓力。不過近日一名熊本民宿業者在Threads分享，一名特地從台灣前往住宿的旅客，離開前留下手寫字條，讓他直呼「真的很感動」，意外在網路掀起討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。