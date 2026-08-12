惹錯人？法國網紅旅遊拍片砲轟摩洛哥 機場遭逮恐涉誹謗罪

法國一名網紅到摩洛哥旅遊，不僅在社群媒體上公開批評摩洛哥交通，還指控當地警察涉嫌向女性駕駛索取金錢。結果她的發言引來當地警方關注，日前準備離境時在機場被攔下，目前被警方拘留調查。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，30歲的諾貝爾（Yass Naubelle）6月13日到摩洛哥旅遊，在社群上發了一段影片，抱怨馬拉喀什交通危險又混亂。她表示，路上有未戴安全帽的機車騎士，還有人載著孩子，在車陣中突然變換方向，她從來沒看過這種駕駛方式。

她甚至拿自己的祖國阿爾及利亞相比，直言「那裡都沒這裡糟」。此外，她還指控有部分交通警察會無故攔下女性駕駛，試圖向她們勒索金錢。這段影片迅速在網路上引發關注，摩洛哥當局隨後在機場將她攔下，並指控她「誹謗摩洛哥公民」並「侮辱執法人員」。

目前諾貝爾遭警方拘留，當局仍在調查，尚未公布正式起訴罪名或開庭日期。這並非外國遊客首次因拍攝社群影片而惹上麻煩。今年3月，英國一名男子拉什頓（Sam Rushton）在馬拉喀什拍攝影片，記錄自己發放尿布、牛奶等物資給街上兒童，隨後遭警方逮捕。他被指控未經同意拍攝兒童，甚至有「讓國家蒙羞」之嫌，被關押數小時後才獲釋。