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老屋與雜貨店映照懷舊 馬來西亞學生用影像訴無聲社群

中央社／ 吉隆坡12日專電
由拉曼理工大學傳播與創意產業學院主辦的電影節12日落幕，為期2天的電影節受到大馬各界關注。圖為許多學生和師長參與11日的開幕儀式。中央社
由拉曼理工大學傳播與創意產業學院主辦的電影節12日落幕，為期2天的電影節受到大馬各界關注。圖為許多學生和師長參與11日的開幕儀式。中央社

老屋、雜貨店與咖啡廳成為年輕世代鏡頭下的懷舊場景，記錄著逐漸消逝的文化與容易被忽略的社群馬來西亞學生透過影像為缺乏發聲機會的群體訴說其故事，呈現新世代創作的多元面貌。

拉曼理工大學（TAR UMT）傳播與創意產業學院主辦的電影節（FCCI Film Fest 2026）昨天登場，今年以The Unspoken–Where Silence Tells the Loudest Stories為主題，關注易遭社會忽略的人事物。

馬來西亞通訊部長法米（Fahmi Fadzil）致詞表示，在人工智慧（AI）快速發展、資訊大量流通時代，假訊息與深偽內容等挑戰日益增加，社會除需要批判思考能力，也要珍視誠實且具有人性的敘事。

他指出，這次電影節鼓勵關注社會邊緣群體、逐漸消逝文化，以及那些未曾說出口的情感，尤其，在虛假及人為製造內容日益增加的環境中，以真實人類經驗為基礎的敘事不僅是一種藝術，更是一種公共服務。

學生的鏡頭也從校園延伸至社會，從個人情緒、心理狀態到不同社會議題，都成為年輕創作者取材與觀察的對象。

電影節開幕片GOODMAN導演庄奕捷（Chong EeJack）表示，只要人類存在，任何事情都可能成為議題；對創作者而言，培養發掘社會議題的敏銳度相當重要。

影展中入圍最佳剪輯、最佳導演及最佳美術指導等獎項的「失之毫厘」（THE MARGIN OF ERROR），描繪一名強迫症患者從受症狀困擾，到逐漸學習與自身狀態共處的過程，並呈現主角心境的轉變。

導演鄭宏彥（Melvin Teh Houng Yenn）分享創作理念指出，很多人在生活中遭遇困難選擇壓抑情緒，直到情緒突然爆發，旁人才察覺異狀，因此希望觀眾透過片中主角的心境轉變，反思自己的生命歷程。

他認為，許多社會議題或事件在社群媒體發酵後，往往出現偏頗言論，因此希望透過不同方式呈現社會問題，讓觀眾看見不同面向。

對於今年電影節主題，拉曼理工大學校長李仕偉（Lee Sze Wei）說，懂得操作攝影機固然重要，但更重要的是知道「什麼值得將鏡頭對準，及為什麼值得拍攝」。

他認為，今年主題不僅考驗學生的創作技術，也鼓勵他們細察周遭世界、看見容易被忽略的人事物。

傳播與創意產業學院協理院長羅美萍（Loh MePing）說，電影節作品也反映出大馬的多元文化，新世代學生的作品經常融入懷舊元素，藉由尋找雜貨店、老屋或咖啡廳等場景，呈現新世代創作的不同面貌。

為期2天的電影節透過工作坊、展覽、電影放映等活動，聚集各校馬來西亞學生、學者、業界工作者等，也舉行頒獎典禮表揚優秀的學生作品。

老屋 社群 馬來西亞

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