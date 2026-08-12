老屋與雜貨店映照懷舊 馬來西亞學生用影像訴無聲社群

老屋、雜貨店與咖啡廳成為年輕世代鏡頭下的懷舊場景，記錄著逐漸消逝的文化與容易被忽略的社群，馬來西亞學生透過影像為缺乏發聲機會的群體訴說其故事，呈現新世代創作的多元面貌。

拉曼理工大學（TAR UMT）傳播與創意產業學院主辦的電影節（FCCI Film Fest 2026）昨天登場，今年以The Unspoken–Where Silence Tells the Loudest Stories為主題，關注易遭社會忽略的人事物。

馬來西亞通訊部長法米（Fahmi Fadzil）致詞表示，在人工智慧（AI）快速發展、資訊大量流通時代，假訊息與深偽內容等挑戰日益增加，社會除需要批判思考能力，也要珍視誠實且具有人性的敘事。

他指出，這次電影節鼓勵關注社會邊緣群體、逐漸消逝文化，以及那些未曾說出口的情感，尤其，在虛假及人為製造內容日益增加的環境中，以真實人類經驗為基礎的敘事不僅是一種藝術，更是一種公共服務。

學生的鏡頭也從校園延伸至社會，從個人情緒、心理狀態到不同社會議題，都成為年輕創作者取材與觀察的對象。

電影節開幕片GOODMAN導演庄奕捷（Chong EeJack）表示，只要人類存在，任何事情都可能成為議題；對創作者而言，培養發掘社會議題的敏銳度相當重要。

影展中入圍最佳剪輯、最佳導演及最佳美術指導等獎項的「失之毫厘」（THE MARGIN OF ERROR），描繪一名強迫症患者從受症狀困擾，到逐漸學習與自身狀態共處的過程，並呈現主角心境的轉變。

導演鄭宏彥（Melvin Teh Houng Yenn）分享創作理念指出，很多人在生活中遭遇困難選擇壓抑情緒，直到情緒突然爆發，旁人才察覺異狀，因此希望觀眾透過片中主角的心境轉變，反思自己的生命歷程。

他認為，許多社會議題或事件在社群媒體發酵後，往往出現偏頗言論，因此希望透過不同方式呈現社會問題，讓觀眾看見不同面向。

對於今年電影節主題，拉曼理工大學校長李仕偉（Lee Sze Wei）說，懂得操作攝影機固然重要，但更重要的是知道「什麼值得將鏡頭對準，及為什麼值得拍攝」。

他認為，今年主題不僅考驗學生的創作技術，也鼓勵他們細察周遭世界、看見容易被忽略的人事物。

傳播與創意產業學院協理院長羅美萍（Loh MePing）說，電影節作品也反映出大馬的多元文化，新世代學生的作品經常融入懷舊元素，藉由尋找雜貨店、老屋或咖啡廳等場景，呈現新世代創作的不同面貌。

為期2天的電影節透過工作坊、展覽、電影放映等活動，聚集各校馬來西亞學生、學者、業界工作者等，也舉行頒獎典禮表揚優秀的學生作品。