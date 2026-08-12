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影／拒配合虐到滿身傷…19歲俄國妹誤信高薪淪豬仔 傳「游過河」驚險逃泰

聯合新聞網／ 綜合報導
一名19歲俄羅斯女子接受友人的工作邀約，對方以每月3000美元的薪資作為誘因，邀請她前往緬甸工作。詐騙園區示意圖。圖／AI生成
一名19歲俄羅斯女子接受友人的工作邀約，對方以每月3000美元的薪資作為誘因，邀請她前往緬甸工作。詐騙園區示意圖。圖／AI生成

一名19歲俄羅斯女子近日被發現倒在泰國清萊府美塞縣一處超市停車場，手腳多處受傷，情緒極度驚恐。她向警方透露，自己約2個月前疑因每月3000美元（約新台幣9萬7000元）的高薪工作邀約前往緬甸，沒想到疑似被帶進詐騙園區，遭要求利用外貌進行情緣投資詐騙。因拒絕配合，她疑遭看守人員毆打虐待，最後逃入泰國。至於她究竟如何跨越邊境，目前仍有不同說法。

綜合外媒報導，泰國美賽警察局8月9日下午約3時45分接獲通報，指樂天超市A3區停車場出現一名受傷外籍女子。警方抵達後發現，19歲俄籍女子瑪麗亞‧齊甘科娃（Mariia Tsygankova）手臂、腿部等處都有傷痕，而且持續哭泣、神情驚恐，隨即將她送往醫院接受治療。

警方透過翻譯進行初步了解後得知，齊甘科娃約2個月前接受一名俄羅斯女性友人的工作邀約，對方以每月3000美元的薪資作為誘因，邀請她前往緬甸工作。她原先以為是一般海外就業機會，之後卻疑似被輾轉帶往緬甸大其力（Tachileik）一帶，並被關進當地疑似詐騙園區的建築內。

據她初步描述，自己被限制在一棟兩層樓房屋中，現場約有8名男子看守。園區主管要求她利用外貌與網路上的目標建立感情，再進一步誘導對方投資加密貨幣，也就是常見的「情緣投資詐騙」套路。然而她不願配合，疑因此遭到毆打。由於目前她仍處於高度驚恐狀態，泰國警方尚未正式完成完整口供，部分細節仍待進一步查證。

至於這名少女最後怎麼出現在泰國，現階段也出現兩種說法。部分報導稱，她找到機會逃離遭看守的房屋，沿著邊境一帶逃跑，甚至可能游過分隔泰、緬兩地的賽河進入泰國；另有消息則指出，她疑似遭人透過非正式通道帶過邊境，之後被棄置在超市附近，最終由一名泰國司機發現並協助送往停車場。由於當事人目前無法清楚交代經過，確切逃生路線仍未獲證實。

泰國警方目前將齊甘科娃視為疑似人口販運受害者，表示不會因她非法入境而追究責任，並先提供安全保護及醫療協助。警方也已聯繫俄羅斯駐泰國大使館，俄方外交人員介入後，據了解正計畫將她轉往曼谷，再安排返回俄羅斯。警方則持續調查她是否遭高薪工作誘騙，以及背後是否涉及跨境人口販運與緬甸電信詐騙集團。

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