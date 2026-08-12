福岡人不去唐吉訶德？ 日籍作家狂推「九州霸主」：親民還能退稅

前往日本旅遊時，知名連鎖賣場唐吉訶德是許多外國觀光客必訪的購物景點，但不同地區的門市其實帶有不同的在地印象。日籍作家下坂泰生在臉書分享，福岡的唐吉訶德相當特別，當地人其實很少去，因為郊外的門市簡單來說就像是「流氓窩點」。晚上過去常令人以為是年輕流氓的集合處。

那麼福岡人若想買到像唐吉訶德一樣非常划算的東西，究竟會去哪裡？答案就是超級市場「TRIAL」。下坂泰生說明，TRIAL是既親民、乾淨又充滿和平氣氛的超級市場，非常推薦大家去福岡旅遊時可以朝聖看看，且許多分店都有提供免稅服務。

事實上，來自福岡的日本大型折扣超市「TRIAL」有「九州霸主」之稱。日媒「テレ朝News」曾報導，TRIAL在去年7月斥資約3800億日圓（約新台幣768億元）收購連鎖超市「西友」（Seiyu），近日雙方展開聯合促銷，第一槍便是在西友門市引進TRIAL自有商品。

除了破壞行情的價格，TRIAL的下一步是引進小型店鋪「TRIAL GO」。新任社長楢木野仁司在收購記者會上曾表示「與西友合作，是為了把有價值的小型店鋪投入新市場」。這使便當價格僅需市價的一半，直接向便利商店熟食宣戰。