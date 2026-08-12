研究：巴西森林與草原面積縮小 聖嬰現象影響加劇

一項研究今天指出，過去40年內，巴西原生植被消失面積已超過法國國土兩倍，這使得巴西土地面對聖嬰現象（ElNino）帶來的極端天氣事件時，更加地脆弱。

今年6月，氣象預測已確定聖嬰現象將發生，巴西各地嚴陣以待，準備面對嚴重的乾旱、洪水和野火，而今年年底前這些情況會更強烈。

根據環境監測網絡「巴西生態系統地圖 」（MapBiomas）對巴西土地利用的年度研究，40年前原生植被覆蓋巴西79%的土地，如今僅剩65%。

其中，損失最嚴重的區域是亞馬遜（Amazon）雨林，以及生物多樣性豐富的塞拉多（Cerrado）草原。

受影響的森林與草原土地，大多是因為人為開墾為農業或畜牧用地，目前農牧用地占巴西國土32%，而在1985年時僅為18%。

「巴西生態系統地圖」的分析顯示，預計今年聖嬰現象將非常強烈，那些原生植被遭農地取代的區域，對極端天氣的脆弱度更高。

●聖嬰現象加乘效應

「巴西生態系統地圖」總協調員阿澤維多（TassoAzevedo）向法新社表示，在2023至2024年聖嬰現象期間，亞馬遜遭砍伐地區的降雨量減幅「明顯大於森林覆蓋區域」。

與此同時，南方草原農業區則出現降雨過量，而原生植被區卻相對乾燥

南大河州（Rio Grande do Sul）2024年遭遇歷史性洪災，導致約200人喪生。

阿澤維多說：「土地利用型態雖然不會改變聖嬰現象本身，但會影響它在各地造成的結果。」

他表示：「這說明巴西的土地利用決策，會影響土地對氣候事件的脆弱程度，甚至決定災害影響有多嚴重。」

他表示，這項研究並未探討農業區為何受聖嬰衝擊更劇。但提出一項假說：「在亞馬遜地區，砍伐森林之後，空氣中的溼度降低，進而氣溫上升、降雨減少…而聖嬰現象會進一步擴大這些效應。」

上月，巴西政府已警告今年將出現「非常強烈的聖嬰現象」，預計太平洋海面溫度將比常年均溫更高攝氏2度以上，這種暖化現象可能對全球氣候型態帶來重大影響。

巴西農牧業聯合會（CNA）同時警告，「超級聖嬰」恐將衝擊巴西咖啡、大豆及蔗糖等作物的收成。