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澳洲120萬新屋恐難達標 建築業缺工等問題成挑戰

中央社／ 雪梨12日綜合外電報導

澳洲布里斯本和雪梨等地的住宅與公寓建案面臨工期拉長和成本上升的問題。建商與分析人士認為，這恐怕會使得政府承諾在2029年前興建120萬戶新屋的目標難以實現。

路透社報導，這項5年目標是澳洲各州政府與業界根據「國家住房協議」（National Housing Accord）達成的共識，也是總理艾班尼斯（Anthony Albanese）解決全國住房短缺核心策略之一。

然而官方數據顯示，這項協議啟動兩年來，完工戶數比達標所需的平均每季6萬戶少27%。

在布里斯本（Brisbane），建商佩勒姆（JayPerham）因白天找不到工人，不得不於晚間在新建案工地澆置混凝土。

布里斯本是2032年奧運主辦城市，預計將有約70億澳元（約新台幣1580億元）的奧運相關建設，進一步加劇缺工問題。

新南威爾斯大學（University of New South Wales）榮譽教授波森（Hal Pawson）表示，建築業產能緊繃，處於極限狀態。波森指出，各地進展不一，不過澳洲最大城市雪梨的情況尤其嚴重。

澳洲5月宣布重大改革，取消經常被指責推升房價的房地產投資稅務優惠，房市熱度因而降溫。房產顧問公司Cotality數據顯示，房屋拍賣成交率降至6年低點，平均房價4個月來下跌約2%。

不過建商大多認為，這對解決COVID-19疫情後反覆困擾業界的供給限制幫助不大。昆士蘭建築業協會（Master Builders Queensland）副執行長霍普金斯（Michael Hopkins）表示，房市議題從如何增加供給轉向稅收討論並無實質幫助，「我們應該討論如何擴充勞動力、簡化繁文縟節和法規」。

根據顧問公司Urbis提供路透社的數據，澳洲自2020年以來近7成獲核准的公寓尚未動工。昆士蘭州黃金海岸（Gold Coast）積壓情況最為嚴重，83%尚未動工；雪梨和墨爾本分別為64%和62%。

Urbis住房部門負責人道森（Mark Dawson）表示，公寓開發可行性尤其受到營造成本增加影響，建材、勞工供應及整體融資成本都是推升營造成本的因素。

澳洲住房產業協會（Housing Industry Association）預估，澳洲到了2029年將比目標少建約15%。

澳洲住房部長歐尼爾（Clare O'Neil）發言人坦言這項「刻意設定具有雄心」的目標面臨挑戰，「但面對這些挑戰的做法不是降低我們的企圖心，而是繼續竭盡所能加速興建更多房屋」。

澳洲 缺工 建築

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