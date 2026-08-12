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肯亞兩座湖暴漲 恐淡水鹹水交匯引發生態危機

中央社／ 肯亞巴林戈12日綜合外電報導

在非洲肯亞中部一座度假村內，被湖水淹沒的會議廳屋頂上，一隻鱷魚正沐浴在日光下，這是明顯警訊，在湖水暴漲下，有數千家庭與當地企業正遭受威脅。

肯亞大裂谷（Kenya's Rift Valley）的巴林戈湖（Lake Baringo）及其他湖泊的水位上漲 ，呈現半世紀來所未見的水準。科學家表示，水位上升是受到氣候變遷導致豪雨的影響。

官方數據指出，已有數萬人被迫撤離，移至地勢較高的地區，但許多受災民眾表示，湖水仍不斷靠近他們的家宅。

2011年，當湖水首次明顯上漲時，提倫（MaryMilka Tiren）的丈夫在下班回家途中，遭河馬攻擊而喪生。當時丈夫在一家知名度假村工作，現在度假村已完全被湖水吞沒。

10年之後，她9歲的兒子遭到鱷魚攻擊進了醫院，手臂上留下疤痕，在醫院治療達3個月。

肯亞野生動物管理局（KWS）資深巡守員科門（Jackson Komen）受訪時表示：「我們發現鱷魚攻擊事件增加，並不是因為鱷魚變多了，而是湖水距離民宅越來越近。」

「我們也遇到河馬攻擊，因為隨著湖水擴大下，我們曾經放牧的沿岸草地，如今都已經消失。」

淡水與鹹水湖逐步靠近

法新社分析歐盟的衛星影像發現，自2010年至今，巴林戈湖的面積已擴張70%，從約138平方公里增至234平方公里。

在附近、以高鹽分著稱的博哥里亞湖（LakeBogoria）在同一時期也擴張了21%，從34平方公里增至41平方公里。

一座淡水湖、一座鹹水湖的水位各自持續升高，兩湖之間距離也不斷拉近。

科門說：「如果兩湖交匯，湖裡的魚類、鱷魚和河馬恐怕難以存活…我們可能將迎來一場不知如何因應的生態災難。」

巴林戈湖是當地重要的飲用與灌溉水源，也支撐著漁業。

科門表示：「未來可能會徹底改變…我甚至不確定民眾是否還能繼續居住在這裡。」

目前兩湖最短距離估計僅10公里。

奧地利自然資源與生命科學專家赫爾內格（MathewHerrnegger）表示，「實際上溢流情形已經出現。」

他指出：「從衛星資料顯示，博哥里亞湖的水位已高到向巴林戈湖溢流。」

●觀光產業衰退

兩湖水位持續上升，也重創當地觀光產業。

科門表示：「我們損失了8成的社區野生動物保護區域。」包括長頸鹿、鴕鳥、疣豬和黑斑羚等動物，都已被移送至安全地帶。

法新社在巴林戈湖畔目睹至少４座度假村被湖水吞沒，另有一家度假村孤立在島上而遭棄置。

博哥里亞湖以火鶴及溫泉著名，然而水位上升已導致大量火鶴離開，部分溫泉也被湖水淹沒。

當地災害防治部門主管拜梅特（Michael Baimet）表示，當地觀光收入已從每年約100萬美元驟降至20萬美元。

在Google網上，旅客上傳的評論顯示，他們對博哥里亞湖火鶴數量銳減，以及與水位高漲導致道路難行，深感不滿。

●高風險警訊

學校同樣難逃災害侵襲。

官方紀錄顯示，巴林戈湖與博哥里亞湖周邊已有12所學校受影響，有些甚至完全被湖水淹沒。

位於科克瓦島（Kokwa Island）的中小學，約240名學生及教職員必須搭乘唯一渡輪，橫渡鱷魚出沒的巴林戈湖到學校，這段路程也壓縮了學習時間。

其中最危險的是女生宿舍，距離湖面僅數寸。

一名校方人員說。「寄宿的女孩們風險極高，因為晚上河馬與鱷魚都會闖入校園...我們不得不僱用兩名保全人員來看守。」

學校擔心預計於10月來臨的聖嬰現象降雨，宿舍可能會被遭湖水淹沒。

同一座島上的所有家庭也明白，隨著湖水持續逼近，遷移成了唯一出路，但他們面臨另一難題，就是搬遷的經濟壓力。

肯亞 淡水 鱷魚

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