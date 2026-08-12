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颱風昌鴻穿越日本4傷 東京表參道樹木疑被吹斷

中央社／ 東京12日綜合外電報導

今年第15號颱風「昌鴻」昨天從日本東部登陸後，造成4人受傷之外，多地傳出停電、屋頂被掀翻、樹木折斷或傾倒等災情，像是東京都表參道站附近的行道樹，疑似被強風吹斷。

日本放送協會（NHK）報導，「昌鴻」昨晚從日本茨城南部登陸後，朝西移動並穿越日本本州，接著在今天上午9時於近畿地區的北部轉弱為熱帶低氣壓。這是日本有氣象觀測紀錄以來，首度有颱風從茨城縣南部登陸。

「昌鴻」帶來的強風豪雨，造成茨城縣3人受傷。根據縣府與當地消防單位表示，高萩市一名87歲女性被強風吹拂的車門夾到頭後送醫治療，一名59歲女性在院子做事時摔倒，另有一名常陸那珂市78歲女性騎自行車時被強風吹倒。

栃木縣佐野市政府與當地消防單位指出，強風吹起一處垃圾放置場的物品後砸到一名52歲男性的頭部，所幸上述傷者的傷勢輕微。

茨城縣水戶市政府與消防單位表示，強風掀起一處建築物的屋頂，且掀起的屋頂砸到附近溫泉與泡澡設施停車場的車輛。

根據東京電力電力網公司（TEPCO Power Grid）表示，截至今天上午9時，茨城縣與栃木縣總共有3480個家戶停電。

另外，茨城縣與東京都接獲多起樹木倒塌的通報。茨城縣警方指出，受到颱風接近的影響，縣內昨天晚間7時前，接獲10多件樹木倒塌的通報，所幸未傳出人員受傷的消息。

東京都表參道站附近的行道樹昨天傍晚斷裂，且倒下的部分妨礙到車輛通行。東京都警視廳表示，這根倒木長度約7公尺，沒有跡象顯示是人為折斷，目前研判是颱風帶來的強風所致。

日本 東京 樹木

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