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水母堵塞冷卻水泵 法國北部核電廠關閉3座反應爐

中央社／ 里爾11日綜合外電報導

法國電力集團（EDF）今天表示，法國北部的葛拉夫林（Gravelines）核電廠有3座反應爐因冷卻水泵遭成群水母堵塞而關閉。

綜合法新社和路透社報導，法國電力集團在聲明中說，3座反應爐今天關閉，1座採取預防措施，將發電量限制在50%，還有1座因例行維護而處於離線狀態，僅剩1座反應爐維持滿載運轉。

法國電力集團表示：「這起事件不影響核電廠設施、人員或環境安全。」

法國今年受到多波熱浪和乾旱衝擊，核能發電屢次受到干擾。法國電力集團6、7月因極端高溫關閉了數座反應爐。

法新社根據法國電力集團自2015年起公布的數據計算，在水母導致反應爐關閉前，法國本月9日的核電發電量已較正常水準低了15.6%。

隨著今年第5波熱浪預計將於本週持續增強，法國核電發電量可能進一步受到影響。

位於法國北部城市敦克爾克（Dunkirk）附近的葛拉夫林核電廠是西歐最大核電廠，透過與北海相連的運河取得冷卻水，擁有6座反應爐，每座裝置容量900MW（千瓩）。

這座核電廠去年也曾因水母堵塞冷卻水泵而暫停運作。

水母大量聚集也曾迫使其他國家的核電廠停止運作，2013年瑞典一座核電廠因此停機3天，日本1999年也發生類似事件，造成發電量大幅下滑。

專家表示，過度捕撈、塑膠污染，以及氣候變遷造成的海水暖化，都創造有利水母繁衍的環境。

一名工程師告訴記者，法國電力集團已安裝固定式攝影機，以便盡早偵測任何可能造成堵塞的異物。法國電力集團也與一個漁業組織及海上救援組織合作，監測水母群聚狀況。

法國電力集團表示，清理工作已近尾聲，受影響的反應爐應該很快就能重新啟動。

反應爐 核電廠 核電

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