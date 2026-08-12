印尼渡輪峇里島外海起火 船上131人獲救

前往日本旅遊時，知名連鎖賣場唐吉訶德是許多外國觀光客必訪的購物景點，但不同地區的門市其實帶有不同的在地印象。日籍作家下坂泰生在臉書分享，福岡的唐吉訶德相當特別，當地人其實很少去，因為郊外的門市簡單來說就像是「流氓窩點」。晚上過去常令人以為是年輕流氓的集合處。

2026-08-12 15:47