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印尼渡輪峇里島外海起火 船上131人獲救
印尼官方表示，一艘載有約130人的渡輪今天早上從印尼觀光勝地峇里島出發後，在龍目島（Lombok）附近海域起火，已疏散乘客。
峇里島救難機構主管維思瓦南達（I Gusti LanangWiswananda）告訴路透社，雅斯敏公主號（（KMPutri Yasmin）渡輪從峇里島八丹拜港（Padangbai）出發，前往西努沙田加拉省（West Nusa Tenggara）龍目島的倫巴港（Lembar）。
西努沙田加拉省救難機構主管哈里亞迪（Muhammad Hariyadi）告訴當地電視台（KompasTV），已派遣超過200名人員疏散所有乘客。
峇里島八丹拜港官員赫瑞（Heri Wiyanto）告訴Kompas TV，根據乘客與船員名冊，該渡輪當時載有114名乘客和17名船員。
Kompas TV報導所有乘客均平安無事。目前尚不清楚渡輪起火的原因。
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