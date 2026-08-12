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巴西少女直播輕生引關注 當局促Discord強化安全

中央社／ 里約熱內盧11日綜合外電報導

巴西一名少女在美國社群平台Discord直播輕生事件引發譁然，連第一夫人都公開呼籲平台下架。有關當局要求Discord採取行動，加強安全措施。

法新社報導，Discord具備即時通訊功能，深受青少年歡迎。Discord宣稱全球每日活躍用戶超過9000萬人。

調查人員表示，一名13歲少女在Discord直播時遭人慫恿自殘並輕生，案發後已有5名涉案青少年遭到逮捕。

巴西左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）夫人達席瓦（Rosangela da Silva）呼籲關閉Discord，敦促「司法機關將這個可怕的網路平台下架」。

巴西聯邦檢察總長辦公室（AGU）今天告訴法新社，已向Discord提出要求並收到對方提出的方案，「將採取措施強化用戶安全，尤其是兒童與青少年安全」。

Discord在致法新社的聲明中說，公司正「配合有關當局調查這起重大案件」。

Discord表示，公司「在這名少女死亡前」曾停用一個疑似是「涉及慫恿自殘等犯罪活動的個人」所使用的「私人伺服器」。

巴西聯邦檢察總長辦公室先前要求採取具體措施，例如驗證用戶年齡。

巴西今年稍早生效的新法規定，各平台必須將16歲以下用戶帳號與家長帳號綁定，並要求各平台驗證用戶年齡。

全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X曾於2024年遭巴西封鎖40天，直到遵照巴西最高法院命令移除散播假訊息的帳號才解封。

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巴西 直播 下架

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