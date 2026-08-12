熊本強震後住宿狂退訂…台灣旅客照赴約 留「1紙條」暖哭老闆

日本九州熊本7月28日發生規模7.1強震，造成當地房屋及基礎設施受損，也讓觀光產業受到衝擊。地震過後，大量旅客取消住宿訂單，當地業者面臨災後另一波經營壓力。不過近日一名熊本民宿業者在Threads分享，一名特地從台灣前往住宿的旅客，離開前留下手寫字條，讓他直呼「真的很感動」，意外在網路掀起討論。

該名民宿業者表示，地震發生後，住宿訂單出現大量取消，讓原本就受到災情影響的觀光業再度承受衝擊。然而，就在這樣的低潮時刻，仍有台灣旅客照原訂計畫前往熊本入住，退房時更特別留下親筆信，除了分享旅途中感受到的舒適與放鬆，也送上對熊本的鼓勵。

從業者公開的信件內容可見，台灣旅客寫下在當地度過愉快時光，並稱讚住宿環境舒適、讓人能夠好好放鬆，同時附上台灣零食與祝福，最後寫下「期待再次到熊本旅遊」以及「熊本加油」等話語。短短幾句話，讓正面臨地震後困境的民宿業者感到無比溫暖。

貼文曝光後，也吸引日本網友留言，不少人被台灣旅客留下的字條打動，紛紛表示「哇，太感人了，我又要去台灣了」、「我有一天也要去台灣玩」、「台灣人真是太好了！這讓我哭了」、「真好！多美好的信」、「我要哭了，我太愛台灣了，我想成為台灣的孩子」。

事實上，熊本縣政府公布的統計顯示，地震發生後至8月6日，縣內住宿設施因訂房取消所造成的損失，暫估已達20.6億日圓，約新台幣4.16億元，其中阿蘇、天草等受災程度相對較輕的地區，取消金額占比更高。除了觀光業，當地住宅、工業及農林水產業同樣受到不同程度的衝擊。

面對災後觀光低迷，熊本縣政府也持續發布當地最新資訊，希望避免外界因災情產生過度疑慮，並鼓勵民眾在確保安全的前提下，前往受災程度較輕微的地區旅遊，以實際消費支持地方經濟。