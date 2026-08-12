西西里島埃特納火山噴發 馬爾他部分航班受擾

義大利西西里島（Sicily）埃特納火山近日再次噴發，大量火山灰雲飄散至地中海島國馬爾他上空，迫使多家航空公司在旅遊旺季取消部分飛往馬爾他的航班。

路透社報導，馬爾他國際機場（Malta InternationalAirport）在臉書發布訊息表示，「受到埃特納火山近期噴發影響，目前馬爾他數座島嶼上空籠罩火山灰雲，導致我們的航班受擾。」

機場發言人說，截至今天下午已有19個航班取消，另有多個航班大幅延誤。馬爾他國際機場位於埃特納火山（Mount Etna）以南約220公里處。

歐洲最大活火山埃特納火山上週再次噴發，迫使西西里島主要機場卡塔尼亞（Catania）機場關閉數日。該機場今天表示延後所有航班起降時間至12日上午11時（台灣時間12日下午5時）。

報導指出，由於馬爾他和卡塔尼亞機場航班均受影響，欲前往這兩地機場的旅客需先查明航班狀態。