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法國、義大利、比利時監獄超收又逢熱浪 受刑人陳情暴增

中央社／ 巴黎11日專電
歐洲今年夏天接連遭遇熱浪侵襲，圖為法國今年6月出現猛烈熱浪，巴黎氣溫一度突破攝氏40度。 路透
歐洲今年夏天接連遭遇熱浪侵襲，圖為法國今年6月出現猛烈熱浪，巴黎氣溫一度突破攝氏40度。 路透

歐洲今年夏天接連遭遇熱浪侵襲，法國、義大利、比利時原本就過度擁擠的監獄，因設施老舊、通風不良，更是悶熱難耐，不僅受刑人陳情量暴增，獄所工作人員也吃不消。

法國國際廣播電台報導，法國監獄今年7月1日平均收容率達141.3%。監獄總督察西蒙諾（DominiqueSimonnot）表示，6月熱浪期間，受刑人陳情量暴增，獄方甚至得加派人手因應。

她說：「我們在家裡都快熱昏了，更何況是3、4個人擠在9平方公尺、未經改裝、沒有冷氣、酷熱難耐的老舊牢房。」

法國里摩日（Limoges）監獄一名受刑人告訴律師和家人，7月8日清晨，他起床如廁時中暑昏倒、摔傷頭部；獄警工會代表則說，他是攀窗透氣時滑倒。

監管里摩日監獄的波爾多（Bordeaux）區域監獄管理處拒絕回應此案，但稱已增加淋浴和飲水，並准許受刑人自購電扇。法國司法部表示，類似措施已推行全國，中長期仍須解決監獄過度擁擠問題。

在義大利，監獄人權團體Antigone表示，當地監獄7月底平均收容率近140%。Antigone負責人貢內拉（Patrizio Gonnella）批評，「牢房沒冰箱、到處都沒電扇，太荒謬。」

義大利司法部已編列80萬歐元（約新台幣3000萬元）供監獄添購冰箱與電扇，並承諾年底前增加1萬個監獄床位。

比利時監獄8月平均收容率為121%。司法部長佛林登（Annelies Verlinden）說，受刑人已可更頻繁飲水和淋浴，各監所也接獲指示，將熱浪因應措施延長至9月。

梅克斯普拉斯（Merksplas）監獄典獄長魯曼（ SergeRooman）說，當局已開始在熱浪期間允許牢房窗戶整夜敞開通風，但老舊設施才是問題根本。

他說，「刑罰只是剝奪自由，不該讓人處在不人道的環境裡。」

熱浪 受刑人 監獄

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