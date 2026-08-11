芬蘭團隊攜手亞洲學者 AI模型解密人類閱讀機制

人工智慧技術再現突破。芬蘭阿爾托大學的跨國團隊開發出能如實模擬人類閱讀機制的AI模型，突破過去AI僅能模仿的限制，未來可望應用於智慧眼鏡排版，以及自動簡化艱澀的法律文件。

這項研究由阿爾托大學（Aalto University）主導，攜手香港科技大學、香港城市大學以及新加坡國立大學團隊共同完成，10日發表於權威期刊「自然人類行為」（Nature Human Behaviour）。

研究團隊指出，新模型除模擬人類在閱讀時如何分配注意力，還能真正理解文本內容，確實解密讀者吸收資訊的邏輯。

過去模擬人類閱讀的AI模型，多半仰賴輸入海量文本與眼球移動資料訓練而成。阿爾托大學教授歐拉斯維塔（Antti Oulasvirta）表示，舊有模型只是在模仿人類行為，並未真正掌握文本內容，結論也無法通用於不同語言。「這是我們首度利用人工智慧來理解人類如何閱讀，而不僅僅是模仿。」

針對運作原理，研究團隊說明，模型以「資源合理性」為核心，亦即讀者閱讀時會不斷決定視線下一步該往哪裡移動，以在有限時間內將理解程度最大化。視線控制的決策，涵蓋單字、句子與完整文本等多重層次。

香港城市大學教授趙盛東表示，模擬技術「為大腦運作提供全新視角」。研究發現，閱讀時的注意力分配深受文本語言，以及讀者本身的記憶力、眼球移動速度、清晰視野範圍等特徵影響。舉例來說，記憶力佳且閱讀速度快的人，能迅速在段落間跳躍；記憶力較差的讀者則往往需要頻繁回頭重讀。

為此，研究人員將讀者特徵化為可調整的參數輸入模型。歐拉斯維塔指出，團隊將模型投入數百萬篇文本中，讓AI自行學習如何優化眼球運動，藉此真正讀懂內容。

模型會將讀過的內容轉化為「記憶表徵」（memoryrepresentation），也就是濃縮版的文本資訊。記憶雖然並不完整，但會隨著模型掃視過的字詞逐漸累積；碰到關鍵字句時，視線會自動聚焦以蒐集資訊。

研究團隊更透過提問，測試模型的理解力，並將注意力決策與真實人類的眼球軌跡比對，證實模型確實成功重現讀者的真實行為。

展望未來，這項新技術將為閱讀體驗開啟大門。歐拉斯維塔舉例，未來只需耗費極少心力，就能將艱澀複雜的法律文件，轉化為適合不同讀者程度的白話版本。

研究還提到，擴增實境（AR）應用也將因此迎來變革。透過眼球軌跡分析，開發者能更貼合需求地調整智慧眼鏡視野內的文字排版與節奏，讓文字在讀者最需要的時刻，恰如其分地浮現在眼前。