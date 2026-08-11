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清邁學生揚言槍擊同學引恐慌 泰國警方憂模仿效應

中央社／ 曼谷11日專電
民眾在泰國發生槍擊慘案的校園外獻花悼念死者。 路透
民眾在泰國發生槍擊慘案的校園外獻花悼念死者。 路透

泰國清邁蒙福學院（Montfort College）昨晚有學生在通訊軟體群組發文揚言槍擊同學，引發家長恐慌。校方今天在校門口實施書包安檢，警方也派員進駐校園並加強全府學校維安部署。

民族報（The Nation）及泰國公共電視台（Thai PBSWorld）報導，事件起於兩名男學生10日在校內LINE群組發文，揚言隔天上午10時將在校園發動攻擊，並點名12年級9班及10班學生，指控對方曾霸凌他們。

群組內部分學生對相關貼文表示支持，對話截圖隨後流傳至家長群組，引發社會關注，憂心近日曼谷近郊帖詩琳學校暖武里分校（Debsirin NonthaburiSchool）的槍擊案再次發生。

大批警力今天在該校維安，並對所有學生書包逐一檢查，所幸未發現任何武器。

校方、警方及教育單位代表也在校內召開會議，追查發文者身分。

報導指出，警方已找到其中一名發布槍擊威脅訊息的學生，部分家長在得知消息後，前往學校接走子女，以確保安全。

清邁府警察指揮官育塔納（Yutthana Kaenchan）表示，警方已確認涉案學生身分，並通知家長到場配合調查，以釐清發文原因及相關事實。

他並下令全府各警察單位加強校園周邊巡邏與監控，讓學生、教師、職員及家長安心。

育塔納說，警方呼籲家長與學生以學校及政府單位發布的資訊為主，不要轉傳未經查證的訊息，也不要散播恐慌，以免引發模仿效應。

泰媒Thaiger報導指出，發文學生向警方坦承，他是一時衝動發出訊息，未料會演變成嚴重事件。

他說：「我只是跟著網路上的流行趨勢發文，沒有想到事情會變得這麼嚴重。」

報導也指出，警方已與清邁多所學校合作，推動「跑、躲、反擊」校園安全訓練，協助學生與教師提升緊急應變能力。

泰國 清邁 恐慌 槍擊 曼谷

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