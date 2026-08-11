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颱風昌鴻登陸日本茨城南部 氣象廳：史上首見
日本氣象廳宣布，颱風昌鴻已於晚間8時左右登陸茨城縣南部。颱風接下來將持續向西移動，並於12日橫貫本州前往日本海。這是有氣象觀測紀錄以來，首度有颱風登陸茨城縣南部。
日本氣象廳指出，日本時間11日晚間9時，颱風昌鴻位於茨城縣行方市附近，正以每小時20公里的速度向西推進。中心氣壓為980百帕，中心附近最大風速為每秒25公尺，最大瞬間風速每秒35公尺。
目前，以關東與東北地區為中心，風勢正持續增強；預計到12日為止，受到暖濕空氣持續流入影響，累積雨量恐將大幅增加。
氣象廳呼籲民眾嚴防豪雨引發的土石流、低窪地區積淹水、河川水位暴漲與氾濫，以及強風侵襲。
此外，由於大潮與颱風影響疊加，氣象廳特別呼籲西日本地區12日至13日需嚴防暴潮。
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