馬來西亞11地區空氣品質不健康 吉隆坡煙霾籠罩

馬來西亞今天受煙霾影響，空氣品質不佳，包括東馬砂拉越及西馬雪蘭莪部分地區空氣污染指數偏高，全大馬共有11個地區空氣品質處於「不健康」狀態；吉隆坡市區也籠罩在灰濛濛煙霾中。

根據馬來西亞環境局（DOE）空氣污染指數管理系統（APIMS），雪蘭莪巴生（Klang）佐漢斯迪亞區（Johan Setia）今天測得空氣污染指數達「不健康」，砂拉越的西連（Serian）逼近「非常不健康」門檻。

儘管數據顯示吉隆坡空氣品質處於「中等」水準，但市區上空明顯受到煙霾籠罩，天空一片灰白，能見度較平日降低。部分通勤上班族戴著口罩穿梭街頭，遠處建築物輪廓也因煙霾變得模糊。

吉隆坡地標國油雙峰塔及默迪卡118等摩天大樓，今天也籠罩在煙霾中，從遠處望去，建築物上半部輪廓變得朦朧，原本清晰的城市天際線蒙上一層灰白色霧幕。

根據大馬空氣污染指數（API）分級，指數0至50為藍色「良好」等級、51至100為綠色「中等」等級、101至200為黃色「不健康」等級、201至300為橙色「非常不健康」等級，300以上則為紅色「危險」。

新海峽時報（New Straits Times）報導，空氣品質達到不健康水準可能對人體造成健康風險，兒童、年長者，及患有呼吸系統疾病或慢性疾病者等高風險族群尤其容易受到影響。

大馬當局呼籲民眾密切注意空氣污染指數管理系統發布的最新數據，減少長時間戶外體力活動，外出時應戴口罩。