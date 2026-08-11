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印尼黃豆腐源自無冰箱年代 薑黃入水兼具防腐增香

中央社／ 茂物11日專電

印尼豆腐與台灣常見豆腐不同，當地會以薑黃水煮製成黃豆腐，成為印尼代表性美食之一。在地豆腐業者也會依規模，採取不同的銷售方式。

印尼黃豆腐的製法源自沒有冰箱的年代，當時民眾發現薑黃具有天然防腐作用，因此將豆腐放入薑黃水中煮熟，以延長保存時間。這種做法至今仍沿用，豆腐吸收薑黃湯汁後帶有淡淡香氣，也呈現鮮黃色澤。

印尼西爪哇省一家家庭豆腐工廠老闆雅娜（YanahHendro）接受中央社採訪表示，家中從祖父輩起就開始製作黃豆腐；父親過世後，她接手家中生意，繼續製作及販售黃豆腐。

雅娜說明，製作豆腐先將黃豆浸泡約6小時，再清洗、研磨，加水煮製後過濾，分離出豆漿和豆渣。她解釋，豆漿加入天然凝固劑（biang）後凝結成豆花，再經包裹、加壓脫水定型成豆腐，最後再放入薑黃水中煮熟，製成黃豆腐；剩下的豆渣則可用來製作印尼傳統發酵食品oncom。

談到販售方式，雅娜說，每天早上有2名附近的菜販騎車到工廠取豆腐，再騎車穿梭街區，挨家挨戶販售，也有人負責供貨給附近的小吃攤及雜貨店。她指出，這些菜販本身已有固定的販售路線，與工廠彼此熟識，取貨時不需先付款，待當天售出後再將所得款項交回工廠。

西爪哇省另一家規模較大的豆腐工廠也以相同方式製作黃豆腐，但銷售方式有所不同。工廠老闆珊卓（Sandra）告訴中央社，工廠已有固定買家，包括在傳統市場販售的商家，因此不需自行將豆腐送到市場，而是由買家前來取貨。

她說，買家通常透過印尼普遍使用的通訊軟體WhatsApp告知訂購數量，工廠再依訂單備貨。

珊卓提及，目前工廠不少訂單來自印尼政府推動的免費營養午餐計畫；若政府未來持續推動相關計畫，有助於維持穩定的豆腐需求，對製造商而言是利多。

免費營養午餐計畫是印尼總統普拉伯沃（PrabowoSubianto）上任後推動的主要政策之一，旨在改善兒童、孕婦等族群的營養狀況，並降低發育遲緩問題。

印尼 豆腐 黃豆

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