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澳洲人口普查 首納性傾向與性別認同問題引關注

中央社／ 墨爾本11日綜合外電報導

澳洲今天舉行5年一度的人口普查，首度納入兩項爭議性問題，民眾可以填報自己的性傾向，以及目前認同的性別是否不同於出生時登記的性別。

美聯社報導，澳洲人口普查於8月11日舉行，共有66道問題，是2011年以來首度在中間偏左的工黨（Labor Party）政府執政下進行。

現任工黨政府兩年前曾以「引發分歧」為由暫時取消這兩項問題，後來改變立場，決定重新納入。兩項問題皆開放給年滿16歲的家庭成員填答。

民眾填報性傾向時，可選擇異性戀、男同性戀或女同性戀、雙性戀、不知道、不願回答，或在指定空白欄位填寫其他自選用語。

受訪者目前認同的性別若不同於出生時登記的性別，可選擇男性、女性、非二元性別、不願回答，或填寫其他自選用語。

工黨在2022年大選競選期間曾承諾，下一次人口普查將納入性傾向與性別相關問題。這場選舉讓工黨結束9年在野歲月重新執政。

澳洲統計局（ABS）首席統計師葛魯恩（DavidGruen）指出，該局在人口普查前的公眾諮詢中發現，民眾「對詢問性別與性傾向的問題很有興趣」。

葛魯恩告訴澳洲廣播公司（ABC），這兩項問題由民眾自行選擇是否回答，對部分民眾而言，蒐集這些資訊非常重要，但對其他人來說，這是他們根本不想分享的資訊。

性別 人口普查 澳洲

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