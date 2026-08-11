日本官方：2024年中國大陸研發投入首超美國 全球最多

美中科技戰持續之際，日本文部科學省（相當於教育部）日前公布「科學技術指標2026」顯示，2024年中國研發投入總額達97.1兆日圓（新台幣19.65兆元），首次超過美國，為全球最多。

日經中文網10日引述「科學技術指標2026」報導，中國2024年研發投入達97.1兆日圓，年增13.1%，超過美國的95.3兆日圓（年增6.7%）。日本以22.1兆日圓排名第3，其後依次為德國、韓國、英國及法國。

「科學技術指標」由日本文部科學省所屬的科學技術與學術政策研究所每年發布，涵蓋主要國家的研發經費、研發人才等五大領域，透過約160項指標進行評估。2026版以截至2024年的數據為準。

據表示，推動中國研發經費成長的主要動力來自企業投資。2024年中國企業研發投入年增13%，達75.4兆日圓，其中「電腦、電子和光學產品製造業」增幅最為顯著。

報告分析，2022年開始，美國對中國先進半導體及製造設備採行出口管制措施，促使中國加快自主研發步伐，在超級電腦、人工智慧（AI）等領域持續投入，以降低對外技術依賴。