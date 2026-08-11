祖克柏超級遊艇據報無視求助訊號 對受困小艇袖手旁觀

Meta執行長祖克柏所擁有的超級遊艇最近在阿拉斯加海域航行時，據報未回應一艘受困小艇的求助，最終由距離較遠的一艘小型郵輪完成救援，引發外界質疑。

英國「衛報」（The Guardian）報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）這艘遊艇長達118公尺、價值3億美元（約新台幣96億元），據報這艘遊艇上週航行於阿拉斯加海域，附近一艘船求助時，該遊艇「多次」拒絕提供協助。

當地媒體「阿拉斯加燈塔」（Alaska Beacon）報導，當時一艘長約6.4公尺的小艇在阿拉斯加彼得堡（Petersburg）及朱諾（Juneau）之間海域耗盡燃料後，一艘距離祖克柏遊艇更遠的郵輪前來救援。

美國廣播公司（ABC）報導，這起事件發生在8月3日，一名郵輪乘客曾在社群媒體上表示，船長曾告訴他們，祖克柏的遊艇「拒絕」回應。該事件在近日引發關注。

對此，Meta回應說，遊艇船員當時未聽到求助船隻的無線電呼叫。Meta發言人告訴富比世（Forbes）雜誌，祖克柏當時不在船上。

一名自稱住在朱諾的網友在美國論壇Reddit回應這起救援事件時，批評停泊在奧克灣（Auke Bay）的祖克柏遊艇礙眼，並以粗俗字眼批評祖克柏。